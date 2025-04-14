انخفاض أسعار الذهب محليا رغم ارتفاعه عالميا اليوم الإثنين 14 أبريل

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 انخفاضًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، حيث انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 160 جنيهًا، بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 20 جنيهًا، وذلك قبل بدء تعاملات محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 5348 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 4680 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 4011 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37440 جنيهًا

ارتفاع في الأسعار العالمية

على الصعيد العالمي، ارتفع سعر أوقية الذهب بنحو 4 دولارات، ليسجل 3236 دولارًا، حسب آخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات.

مصنعية الذهب في السوق المحلية

تتراوح قيمة المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف بحسب نوع العيار والمحل والمنطقة.

ويتم حساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية بإضافة نحو 100 إلى 150 جنيهًا فوق السعر المعلن للجرام الواحد.