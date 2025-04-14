القبض على تاجر سلاح بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) بجلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعُثر بحوزته على (3 بنادق خرطوش – طبنجة – 8 فرد محلى – 4 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.