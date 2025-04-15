موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2025 للمعلمين.. قرار عاجل الآن

أعلنت الإدارات التعليمية خبرا عاجلا بشأن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2025 للمعلمين، فعلى سبيل المثال قالت إدارة المنشاة التعليمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سوف يتم صرف مرتبات شهر ابريل 2025 للمعلمين يوم الأربعاء الموافق 23 إبريل الجاري.

جدير بالذكر أنه قد وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى برفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيها لـ 130 جنيها لليوم الواحد ، حيث وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على احتساب يوم العمل الفعلي بمبلغ 130 جنيها عن كل يوم عمل لجميع المعلمين والاداريين القائمين على الاعمال التي تتم بلجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 طبقا لتاريخ بدء العمل المدرج بخطاب امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو الإرتقاء بمستوى المعلمين والعملية الامتحانية.



وفي هذا الإطار أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا لمدير مديرية التربية والتعليم محافظة الفيوم ، مرفقا به أمر دفع مبلغ 7946250 جنيها قيمة ما تقرر صرفه لجميع المعلمين والاداريين القائمين على الأعمال التي تتم بلجان سير الامتحانات طبقا لتاريخ بدء العمل المدرج في خطاب امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول على أساس احتساب يوم العمل الفعلي بمبلغ 130 جنيها.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مدير مديرية التربية والتعليم ، بضرورة التوجيه بإتخاذ اللازم نحو الالتزام بقيام المديرية بموافاة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة ، ببيان بالمبالغ المنصرفة موقعا توقيع أول وثاني وممهورا بخاتم شعار الجمهورية.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر كتابا دوريًا أكد خلاله أنه : حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير اجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمعلمين المستعان بهم للعمل بالحصة ، وكذا المعلمين القائمين بآداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية في اسرع وقت ممكن ، فقد تقرر الاتي :

يتم تدبير الاعتماد المالي بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة

يتم تحويل المستحقات الى المديريات التعليمية المختصة

تقوم المديريات بتحويل المستحقات إلى الادارات التعليمية المختصة شهريا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كافي

يتم اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم اداءه فعليا في نهاية الشهر من مشرفي المادة بالمدرسة

يتم عرض جدول الحصص الفعلي المشار إليه بعد اعتماده من مشرفي المادة بالمدرسة على مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات

يتم رفع جدول الحصص الفعلي المشار إليه بعد اعتماده من مديري المدارس الى مديري الادارات التعليمية المختصة لإعتماده ، وإحالته الى ادارة الشئون المالية والإدارية بالادارة التعليمية للصرف

يراعى ان يتم صرف المستحقات شهريا في نهاية كل شهر او بحد اقصى يوم ١٠ في الشهر الذي يليه

ووافق مجلس الوزراء ، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.