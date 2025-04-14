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ما اعتزلش| شاومينج لطلاب الاعدادية والثانوية العامة: استعدوا لأقوى موسم تسريب امتحانات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ما اعتزلش| شاومينج لطلاب الاعدادية والثانوية العامة: استعدوا لأقوى موسم تسريب امتحانات

شاومينج
شاومينج
ياسمين بدوي

عاد “شاومينج” صاحب جروبات الغش على فيسبوك وتليجرام للظهور من جديد برسائل عديدة لطلاب الثانوية العامة و الشهادة الإعدادية على صفحاته وجروباته المختلفة .

ةكتب أدمن صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة على فيس بوك رسالة لطلاب 3 ثانوي نصها كالتالي : “طلاب ثالثة ثانوي استعدوا لأقوى موسم تسريب من شاومينج”

وظهرت على صفحة شاومينج 2024 على فيس بوك رسالة نصها : سيتم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2025 فى الميعاد قبل اللجنة ب 12 ساعة .

ونشر أدمن صفحة شاومينج على فيس بوك ، رسالة لطلاب الشهادة الإعدادية 2025 أعلن خلالها عن نيته لـ تسريب امتحانات تالتة اعدادي جميع المواد قبل اللجنة ب6 ساعات

حقيقة اعتزال شاومينج

كانت حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الأخيرة وكثرت التساؤلات حول حقيقة اعتزال شاومينج بعد أن أعلن أحد جروبات تسريب الامتحانات على تطبيق تليجرام ، الاعتزال رسميا عن تسريب أسئلة امتحانات الإعدادية والثانوية العامة ، و كتب هذا الجروب الذي يحمل اسم "سري امتحانات إعدادي وثانوي " رسالة نصها : أعلن رسميا اعتزالي مجال تسريب الامتحانات بعد مرور 3 سنوات ، وشكرا لكل من قام بدعمي من الطلبة أو من المعلمين أو من أولياء الأمور ... ألقاكم على خير.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2024 / 2025 ، حيث تقرر رسميا ما يلي :

  • موعد امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الابتدائي : يعقد التقييم المبدئي لكلا الصفين الأول والثاني الابتدائي بدءا من الاحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025 ، ثم يعقد التقييم النهائي لكلا الصفين الأول والثاني الابتدائي من الاحد 18 مايو الى الخميس 22 مايو 2025
  • موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل بدءا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام بدءا من السبت 24 مايو حتى الخميس 29 مايو 2025.
  • موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية بدءا من السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.
  • موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 تبدأ يوم السبت الموافق 31 مايو 2025
  • موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 تبدأ يوم السبت الموافق 15 يونيو 2025. 
شاومينج الثانوية العامة الإعدادية فيس بوك

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