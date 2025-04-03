خبير تربوي يطالب بتطبيق البوكليت في امتحانات الثانوية العامة 2025 لتقليل الغش

طالب الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، بضرورة تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد أن تقرر رسميا تعميمه في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وقال الدكتور تامر شوقي في تصريحات له منذ قليل على حسابه الرسمي على فيس بوك : إن تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة 2025 ،سيؤدي إلى تقليل الغش من خلال زيادة عدد الأسئلة المقالية فيه ، وضمان أن كراسة الأجابة هي الخاصة بالطالب بالفعل .

تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بكافة المحافظات.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بكافة المحافظات يأتي لأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وجودة عملية التصحيح.

وفي هذا الإطار وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات ، بسرعة تجهيز وطباعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بنظام "البوكليت" في جميع المحافظات، ومؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني لكافة المديريات التعليمية.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني .

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني بدءا من السبت 31 مايو 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات ، حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.