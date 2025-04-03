اتحاد أمهات مصر: تعميم نظام البوكليت في امتحانات الإعدادية سيقضي على الغش

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بـ تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بكافة المحافظات.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها : إن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بكافة المحافظات ، يصب في مصلحة الطلاب وأولياء الأمور والعملية التعليمية بشكل عام، نظرا لما يحققه القرار من انضباط للعملية التعليمية والقضاء علي الغش وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بشكل عام، خاصة أن الصف الثالث الإعدادي شهادة وتحدد مصير الطلاب ومستقبلهم.

تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بكافة المحافظات.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بكافة المحافظات يأتي لأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وجودة عملية التصحيح.

وفي هذا الإطار وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات ، بسرعة تجهيز وطباعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بنظام "البوكليت" في جميع المحافظات، ومؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني لكافة المديريات التعليمية.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني .

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني بدءا من السبت 31 مايو 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات ، حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.