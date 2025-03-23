موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني .. قرار نهائي من التعليم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني .

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني بدءا من السبت 31 مايو 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات ، حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 الإلكترونية مرة أخرى الآن بالفصل الدراسي الثاني لتحديث البيانات ، لتسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الامتحانات للصف الثالث الإعدادى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن للطلاب الدخول على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2025 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتسجيل البيانات من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/



المواد الأساسية المقررة على طلاب الشهادة الإعدادية 2025

اللغة العربية والخط العربي من 80

اللغة الإنجليزية من 60

الدراسات الاجتماعية من 40

الرياضيات من 60

العلوم من 40

المجموع الكلي من 280

المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

التربية الدينية من 40

التربية الفنية من 20

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20

الأنشطة الاختيارية لطلاب الشهادة الإعدادية

يختار الطالب نشاطين مما يلي والنجاح فيهما شرط دخول امتحان الفصل الدراسي الثاني :

النشاط الرياضي من 20 .. النشاط الموسيقي من 20 .. النشاط العملي من 20 .. الصحافة والإذاعة من 20 .. المسرح والتمثيل من 20 .. الكشافة والمرشدات من 20 .. المكتبة والمطالعة من 20

تقييم طلاب الشهادة الإعدادية 2025

يتم احتساب درجة الطالب في الشهادة الإعدادية 2025 على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 50% من الدرجات الاصلية واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 50 % من الدرجة

يتم احتساب فترتين اضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درجة وكذلك فترة واحدة للغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة للغات ليصبح مجموع الفترات 20.5 فترة أسبوعيا

ويتم احتساب 4 فترات تربية رياضية تدريبية إضافية لكل شعبة أسبوعيا بالمدارس الرياضية باقع 100 درجة منها 10 درجات للتدريب الصيفي ليصبح مجموع الفترات 21.5 فترة أسبوعيا بالمدارس الرياضية فقط