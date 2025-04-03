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تعميم نظام البوكليت| قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعميم نظام البوكليت| قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بكافة المحافظات.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار  تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بكافة المحافظات يأتي لأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وجودة عملية التصحيح.

وفي هذا الإطار وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات ، بسرعة تجهيز وطباعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بنظام "البوكليت" في جميع المحافظات، ومؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني لكافة المديريات التعليمية.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد عقد اجتماعًا اليوم، مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ وذلك لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نهاية العام الدراسى الحالى 2024/2025 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.

وفى مستهل اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  على أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز التواصل بين الوزارة والمديريات التعليمية، مشددًا على ضرورة التعاون المستمر لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني .

 قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني بدءا من السبت 31 مايو  2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تستمر  امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات ، حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

المواد الأساسية المقررة على طلاب الشهادة الإعدادية 2025

اللغة العربية والخط العربي من 80
اللغة الإنجليزية من 60
الدراسات الاجتماعية من 40
الرياضيات من 60
العلوم من 40
المجموع الكلي من 280

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