مين هيعالج المصريين.. برلماني يقترح منع سفر الأطباء لمدة 5 سنوات بعد التكليف

كشف النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، تفاصيل مقترحه بمنع سفر الأطباء 5 سنوات بعد التكليف .



وقال رفعت شكيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" الرئيس السيسي عمل مشروع حياة كريمة في مصر وأنشئ وحدات صحية على أعلى مستوى في كل قرية بمحافظات الجمهورية ".



وتابع رفعت شكيب :" النهاردة المستشفيات العامة في المراكز المريض لما يدخل مش بيلاقي غير طبيب واحد وتظهر مشاكل كثيرة بسبب نقص الأطباء ".

وأكمل رفعت شكيب :" إحنا عندنا 18 الف طبيب مصري بيتخرجوا كل سنة وبنلاقي أطباء كثر يسافرون للخارج ومين هيقعد في البلد عشان يعالج المصريين ".

ولفت رفعت شكيب :" أنا عايز الأطباء يفضلوا في مصر لمدة تتراوح من 3 لـ 5 سنوات بعض التكليف لحل أزمة عجز الأطباء ".

وتابع رفعت شكيب :" لازم يتوافر أطباء في مختلف التخصصات بكافة المستشفيات ويجب تعديل رواتب الأطباء كي يستمر في العمل داخل مصر ".