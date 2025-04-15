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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 73 متهما بمجموعات العمل النوعي

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الثانية جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 73 متهمًا بـ “مجموعات العمل النوعي” الإرهابية في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية.

محاكمة 73 متهما في مجموعات العمل النوعي

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق،

ووفق أمر الإحالة في القضية رقم 51 لسنة 2024، فأنه خلال الفترة من 2004 وحتى 30 يوليو 2023، تولى المتهمون من الأول للثالث، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وقام المتهمون من الرابع وحتي الثالث والسبعون انضموا الي تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها أما المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السادس وحتى العاشر، ومن العشرين وحتى الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و 40 و55 مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة  ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.

وجاء في أمر الإحالة : المتهمون من الأول وحتي الثالث ومن السابع وحتي العاشر ومن الثاني عشر وحتي الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتى الثلاثين ومن الرابع والثلاثين وحتى السابع والثلاثين ومن السادس والابعين وحتى الثامن والاربعين ومن الخمسين وحتى السابع والخمسين حازوا مواد مفرقعة دون الحصول علي ترخيص.

الدائرة الثانية جنايات بدر محاكم بدر مجموعات العمل النوعي المستشار وجدي عبد المنعم

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