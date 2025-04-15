قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفارة الصين بالأرجنتين ترد على اتهامات أمريكية: ننصح واشنطن بتعديل عقليتها
اليوم بدء صرف تكافل وكرامة عن شهر أبريل بالزيادة الجديدة
مغالق الخشب بقت فحم.. حـريق هائل في عزبة الورد بالشرابية|فيديو
وليد سليمان يكشف كواليس اجتماع مسئولي الأهلي مع كولر
مبعوث ترامب: التحقق من تخصيب اليورانيوم والتسلح النووي محور المباحثات مع إيران
عصفوران في الجنة.. معاذ وأحمد يفارقان الحياة إثر حريق ورشة تصنيع مراتب بالمحلة
كوريا الجنوبية تضخ 4.9 مليار دولار إضافية لحماية صناعة أشباه الموصلات من رسوم ترامب
دعاء جميل في جوف الليل.. مكتوب وقصير
اليوم.. نظر استئناف متهم في قضية أحداث كنيسة كفر حكيم
بين الالتزام وخرق ضوابط اللجنة المشرفة.. انتشار الدعاية الانتخابية في نقابة الصحفيين
البيت الأبيض يعلن تجميد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد بعد تحديها لقرارات ترامب
ألف سلامة عليك.. رانيا فريد شوقي تساند القندوسي بعد إصابته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. نظر الاستئناف المقدم من متهم بقضية رشوة مياه أسوان

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة الاستئناف المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بصفته المتهم الأول في القضية المعروفة بـ " رشوة شركة مياه أسوان" على حكم سجنه لمدة 15 سنة إلى جلسة 15 إبريل المقبل للاطلاع على أوراق الدعوى والأحراز.

قضية رشوة مياه أسوان

وفي يونيو 2024 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالمحافظة، بالسجن 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، لإدانتهما في القضية المعروفة بـ"رشوة شركة المياه بأسوان".

وتضمن الحكم معاقبة موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالسجن 5 سنوات والعزل من وظيفته، وبراءة 3 من ملاك ومسئولي 3 شركات بعد اعترافهم بتقديم الرشوة.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 3 مليون و 750 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

وأضافت النيابة أن المتهم الأول بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 4 ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.

رشوة محكمة مستأنف جنايات القاهرة رشوة شركة مياه أسوان أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة صاحبة الفيديوهات

أبويا مستشار في أمن دولة| القصة الكاملة لصاحبة فيديوهات الإهانة في أكتوبر

سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025.. الأخضر يودع الـ51 جنيهًا

سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025.. الأخضر يودع الـ51 جنيهًا

الحرارة تقترب من 40.. موجة حارة تضرب البلاد هذا الموعد

الحرارة تقترب من 40.. موجة حارة تضرب البلاد هذا الموعد

أول فيديو وصور من زواج ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

أول فيديو وصور من زواج ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

محمد شريف

الصفقة تمت.. محمد شريف لاعب الأهلي السابق في الزمالك

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 الابتدائي.. قرار نهائي من التعليم

صرف 3000 جنيه مكافأة للموظفين في الحكومة بهذه الجهة| هل أنت منهم؟

صرف 3000 جنيه مكافأة للموظفين في الحكومة بهذه الجهة| هل أنت منهم؟

اجازات ابريل ومايو

بقرار رئيس الوزراء.. 17 يومًا إجازة رسمية خلال شهري أبريل ومايو 2025

ترشيحاتنا

طيران الامارات

الامارات تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا

وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني عطاءالله تارر

وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني: بلادنا لن تعترف بإسرائيل أبدا

أزمة بين الجزائر وفرنسا

الجزائر تطرد 12 دبلوماسيا من السفارة الفرنسية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. رجوة الحسين بإطلالة ملائكية..طعام مغري يسبب السرطان.. وطريقة عمل مكرونة وايت صوص

نشرة المرأة والمنواعات
نشرة المرأة والمنواعات
نشرة المرأة والمنواعات

دراسة صادمة: عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

دراسة صادمة:عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق
دراسة صادمة:عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق
دراسة صادمة:عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

طريقة عمل لانشون الفراخ بالعدس

لانشون العدس
لانشون العدس
لانشون العدس

الوصفة السحرية لذهن حاد لا يشيخ ..أسرار بسيطة لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة

وصفة سحرية لذهن حاد
وصفة سحرية لذهن حاد
وصفة سحرية لذهن حاد

فيديو

سيدة واقعة مخبز أكتوبر

بتهدد وتصور العمال.. القبض على سيدة تدعي أنها بنت مستشار في أكتوبر

حسن يوسف

في عيد ميلاده.. حكاية حسن يوسف من نجومية السينما لحب عمره شمس البارودي

جمال سليمان

جمال سليمان: أرى محمد ثروت في دور بمسلسل مخابراتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد