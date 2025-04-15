تقرير برلماني: زيادة 1460.7 مليار جنيه في الصادرات

كشف تقرير التنفيذ الفعلي لخطة التمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، عن تحقيق زيادة في الصادرات من السلع والخدمات بلغت نحو ١٤٦٠,٧ مليار جنيه عن التقديرات ونحو ٣٣٦,٤ مليار جنيه عن السنة المقارنة وفى هذه الحالة يجب إظهار أثر التغير في سعر الصرف على هذه الزيادة.

وأشار التقرير الذي يناقشه مجلس النواب، إلى انخفاض في مجموع الاستهلاك النهائي بلغ نحو ٤٧٣٦,١ مليار جنيه عن المقدر ونحو ٤٣٣٩,٨ مليار جنيه عن المقارن ، وهنا يجب إظهار أثر التغير في الأسعار للسلع والخدمات.

زيادة في كل من الموارد والاستخدامات

وقد أظهر التقرير زيادة في كل من الموارد والاستخدامات عن التقديرات بنحو ٦٦٠٣,٧ مليار جنيه وزيادة عن المحقق في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بنحو ٤۸۰۸,۴ مليار جنيه وهذه مؤشرات جيدة لأداء الحكومة في السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

مناقشات الحساب الختامي

ويشهد مجلس النواب مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

كما تشهد الجلسة العامة للمجلس، اليوم، عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

كما تشهد أيضا عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.