الجن العاشق في جسم القطة.. مخرج مسلسل المداح يكشف عنوسة البنات مربية القطط

أثار المخرج أحمد سمير فرج، مخرج مسلسل المداح، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أدلى بها قال فيها إن "القطط قد تكون مسكونة بجن عاشق"، وهذا يعمل على تأخر زواج الفتيات اللاتي يربينها.

أكد أحمد سمير فرج، مخرج مسلسل المداح الجزء الخامس، أن الكثير من السيدات اللاتي يربين قططا، لم يقبلن على فكرة الزواج بسبب الجن العاشق.

جدير بالذكر، إلى أن المخرج أحمد سمير فرج أكد في تصريحات سابقة أن جميع قصص "المداح" مستوحاة من أحداث حقيقية، حتى أسماء الجن المذكورة في العمل.

كما أشار إلى أن فريق العمل يعتمد على بحوث ومراجعات دقيقة، بالإضافة إلى استشارات مع شيوخ وفقهاء، لضمان تقديم معلومات صحيحة حول هذا الموضوع. ​

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/fknG7vRIGzU

