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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الوادي الجديد: دراسة شراء جهازي علاج إشعاعي ورنين لعلاج مرضى السرطان

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن استكمال إجراءات دراسة لشراء جهاز العلاج الإشعاعي وجهاز أشعة رنين حديث لعلاج مرضي السرطان  تيسيرًا على أبناء المحافظة، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، وكذلك رفع كفاءة طوابق الجمعية النسائية والتى تفقدها المحافظ لافتتاح وحدة الكشف المبكر عن الأورام الكائنة بالجمعية ودراسة استغلال تلك الطوابق وإلحاقها بالوحدة.

وتابع المحافظ خلال افتتاح الوحدة الأقسام المختلفة، واطمأن على جاهزية الوحدة للعمل وتوافر المستلزمات الطبية، موجهًا بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية الصحة لإعداد خطة مسح للفئات المستهدفة؛ بهدف رفع نسب الشفاء والتعافي من خلال التشخيص والعلاج المُبكر للمرض.

الوادى الجديد أخبار الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد اشعه رنين

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