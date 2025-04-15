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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جوتيريش: 70 % من غزة تخضع لأوامر تهجير إسرائيلية

جوتيرش
جوتيرش
إسراء صبري

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على ضرورة احترام وحماية الجرحى والمرضى والكوادر الطبية والمرافق الصحية في قطاع غزةبموجب القانون الدولي.

 وأضاف في تصريحات عرضتها فضائية القاهرة الإخبارية أن الإمدادات الطبية بقطاع غزة في تناقص مستمر ، بينما تكتظ المستشفيات بأعداد كبيرة من الضحايا.

وأوضح أن  70 % من غزة تخضع لأوامر تهجير إسرائيلية أو ضمن منطقة حظر دخول.

ونوه بأن إسرائيل لم تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية أو غيرها من الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من 7 أسابيع.

وشدد على أن العواقب الإنسانية في غزة وخيمة إذ ينفد مخزون الغذاء ويتراجع إنتاج المياه بشكل حاد وتستنفد مواد الإيواء بشكل شبه كامل.

قطاع غزة القاهرة الإخبارية غزة إسرائيل

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