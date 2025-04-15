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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بمقدم 150 ألف جنيه.. تفاصيل طرح شقق الإسكان الجديدة

طرح شقق الإسكان.. و14 شرطا لحجز شقق الإسكان الجديدة
طرح شقق الإسكان.. و14 شرطا لحجز شقق الإسكان الجديدة
ياسمين القصاص

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح عدد 35.088 وحدة سكنية اليوم، وذلك لمختلف شرائح المجتمع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين.

طرح  35.088 وحدة سكنية اليوم

وفي هذا الصدد، يقول خبير التنمية المحلية، الحسين حسان، إن المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها تهدف إلى توفير فرص عمل للمقيمين بها، حيث إن هذه المدن ليست مجرد مناطق مصيفية أو مؤقتة، بل هي مدن دائمة ومستمرة، ما يعزز من استمرار الحياة فيها.

 وأضاف حسان - في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يعد هذا الطرح بمثابة فرصة للمواطنين الباحثين عن سكن مناسب بأسعار معقولة، ويأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير سكن ملائم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

 وتعلن وزارة الإسكان تعلن عن طرح 35.088 وحدة سكنية بمختلف شرائح المجتمع بدءا من الغد تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

وفيما يلي نرصد كافة التفاصيل المتعلقة بطرح الوحدات الجديدة، وفقا لتصريحات المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة:

 وعلى رأسها خطوات التقديم على شقق الإسكان:

  • الدخول على الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان.
  • إنشاء حساب شخصي وكلمة مرور للمستخدم.
  • الاطلاع على كراسة الشروط المتوفرة مجانا على الموقع.
  • ملء استمارة الحجز بشكل إلكتروني.
  • وبعد إتمام الخطوات، يتم إرسال كود خاص للمتقدم يستخدم في دفع مقدم جدية الحجز وقدره 150 ألف جنيه.
  • يمكن سداد المبلغ إلكترونيا أو من خلال فروع بنك التعمير والإسكان.

 مواعيد هامة لسداد الحجز والأقساط 

  • يبدأ سداد جدية الحجز من 15 أبريل وحتى 15 مايو 2025.
  • بعد غلق باب التقديم، تبدأ عملية فرز الاستمارات خلال شهر تقريبا.
  • يعلن عن فتح باب الحجز الرسمي في يونيو 2025، وفقا للمدينة أو المحافظة.

وعند فتح باب الحجز، يمكن للمتقدم الدخول إلى الموقع واختيار: 

  • المدينة.
  • المشروع.
  • رقم الوحدة والدور.

 ويتم تخصيص الوحدات بنظام أسبقية الحجز.

ويشمل الطرح وحدات سكنية في 19 مدينة جديدة و6 محافظات، أي بإجمالي 25 محافظة.

من بين المناطق المطروحة:

  • القاهرة الجديدة
  • 6 أكتوبر
  • الإسماعيلية
  • المنصورة الجديدة
  • المطرية
  • المقطم
  • سوهاج
  • بني سويف
  • حدائق العاصمة
  • وغيرها من المدن والمحافظات.

وتتنوع المشروعات بين مشروعات جاهزة للتسليم الفوري، ومشروعات تحت التنفيذ تسلم خلال نحو عامين.

كما تشمل أنواع الإسكان، ديارنا، وجنة، والإسكان المتنوع، كما حددت وزارة الإسكان مجموعة من الوثائق والمستندات المطلوبة للتقديم، وتتمثل في:

  • شهادة دخل معتمدة وحديثة.
  • إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، غاز).
  • قسيمة الزواج المميكنة.
  • برنت تأميني إن وجد.
  • صور شهادات ميلاد الأطفال.
  • صور الرقم القومي للزوج والزوجة.
  • إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.
  • إيصال سداد قيمة كراسة الشروط.
  • الإقرار المرفق بالكراسة بعد التوقيع.
  • استمارة الحجز موضحا بها نوع الوحدة والمدينة.
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