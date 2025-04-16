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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين سكودا أوكتافيا A8 ورينو ميجان 2025

سكودا اوكتافيا A8 ورينو ميجان
سكودا اوكتافيا A8 ورينو ميجان
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات موديل 2025 ، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

وجاءت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سكودا اوكتافيا A8 ورينو ميجان موديل 2025، وتنتمي السيارتان لفئة السيارات السيدان .

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

- وسائل الأمان بـ سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

تمتلك سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 العديد من وسائل الأمان من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات خلفيه للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP .

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

- محرك سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

تستمد سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصانا، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة فى مدة 8.7 ثانية، وتحتاج إلى 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لترا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 223 كم/ساعة.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

- أسعار سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

الفئة الأولى من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و200 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و400 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و500 ألف جنيه.

رينو ميجان موديل 2025

- وسائل الأمان بـ رينو ميجان موديل 2025

تمتلك سيارة رينو ميجان موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، حساسات امامية، وبها وسائد هوائية للسائق، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها حساسات خلفيه، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

رينو ميجان موديل 2025

- محرك رينو ميجان موديل 2025

تنتج سيارة رينو ميجان موديل 2025 قوة 150 حصانا، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لترا، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة مدة 9.5 ثانية .

رينو ميجان موديل 2025

- أسعار رينو ميجان موديل 2025

تباع سيارة رينو ميجان موديل 2025 في سوق السيارات المصري بسعر يبدأ من مليون و199 ألف جنيه، ويصل سعرها إلى مليون و750 ألف جنيه.

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