أسعار لكزس LX موديل 2025 بالسعودية

أعلنت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس LX موديل 2025 بالسعودية، وتنتمي LX لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

لكزس LX موديل 2025 الجديدة

- محرك لكزس LX موديل 2025 الجديدة

تحصل سيارة لكزس LX موديل 2025 الجديدة على قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3445 سي سي، وتنتج قوة 409 حصان، وعزم دوران 650 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات .

لكزس LX موديل 2025 الجديدة

ويوجد بـ سيارة لكزس LX موديل 2025 محرك اخر سعة 3445 سي سي، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة 457 حصان، وعزم دوران 790 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات .

لكزس LX موديل 2025 الجديدة

وبها نظام تعليق متغير متكيف (AVS)، ونظام التحكم النشط بالارتفاع (AHC)، وأنظمة تحكم ثبات السيارة، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام التحكم في الجر، ونظام التحكم في تأرجح المقطورة، والتحكم في مساعدة الانحدار ، والتحكم في الزحف، والمساعدة على الانعطاف.

لكزس LX موديل 2025 الجديدة

- أبعاد لكزس LX موديل 2025 الجديدة

تأتى سيارة لكزس LX موديل 2025 الجديدة فى السعودية بطول 5100 مم، وعرض 1990 مم، وارتفاع 1865 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

- مواصفات لكزس LX موديل 2025 الجديدة

زودت سيارة لكزس LX موديل 2025 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، جنط مقاس 22 بوصه، وبها شاشة مقاس 12.3 بوصه لنظام الترفيه والمعلومات، وبها ابل كار بلاي، و اندرويد اوتو، وبها شاشة مقاس 7 بوصه، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وشاشة عرض على الزجاج مقاس 10 بوصه، ويوجد شاشتين مقاس 11.6 بوصه للترفيه خاصة بالمقاعد الخلفية، وبها منفذ HDMI ، وسماعات بلوتوث، وبها نظام صوتي مكون من 25 سماعة يدعم خاصية الصوت ثلاثي الأبعاد.

لكزس LX موديل 2025 الجديدة

- وسائل الأمان بـ لكزس LX موديل 2025 الجديدة

تمتلك سيارة لكزس LX موديل 2025 الجديدة العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الحماية ما قبل الاصطدام، وتنبيه الخروج من المسار مع تنبيه صوتي اهتزاز المقود، ومساعد البقاء في المسار و مثبت السرعة الراداري المتكيف، وبها مرايات جانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء، وبها نظام المساعدة على الخروج الآمن، وفرامل دعم ركن السيارة، ونظام الكشف عن الأشخاص بالكاميرا الخلفية، ونظام الرؤية البانورامية والرؤية أثناء القيادة على الطرق الوعرة والتضاريس، وبها نظام حماية ضد السرقة يشمل مانع الحركة، وإنذار، ومستشعر الدخيل، وبها حساس مراقبة ضغط الإطارات .





لكزس LX موديل 2025 الجديدة



- أسعار لكزس LX موديل 2025 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة لكزس LX موديل 2025 الجديدة تباع فى سوق السيارات السعودي بسعر 552 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس LX موديل 2025 الجديدة تباع فى سوق السيارات السعودي بسعر 582 ألف ريال سعودي .