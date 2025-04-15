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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متمتع وقارن ومفرد.. الإفتاء توضح الفرق بين أنواع الحج وكيفية أدائها

أنواع الحج
أنواع الحج
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول الفرق بين أنواع الحج الثلاثة: متمتع، قارن، ومفرد، موضحًا كيفية أداء كل نوع.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن الحج المفرد يقتصر على أداء مناسك الحج فقط دون أداء العمرة، ولا يتطلب من الحاج ذبح الهدي إلا إذا رغب في ذلك، وهذا النوع من الحج يتسم بالبساطة في الأداء، حيث يكتفي الحاج بأداء مناسك الحج دون إضافة العمرة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الحج القارن يختلف عن المفرد في أنه يجمع بين العمرة والحج في نفس الوقت، حيث يؤدي الحاج العمرة أولاً ثم يستمر في أداء مناسك الحج دون التحلل، لافتا إلى أن القارن يحتاج إلى ذبح الهدي لأنه جمع بين النسكين، ويكتفي بسعي واحد بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، ولا حاجة له لإعادة السعي بعد طواف الإفاضة. 

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، "أما الحج المتمتع، فيبدأ الحاج بأداء العمرة ثم يتحلل منها ليعود إلى حياته الطبيعية حتى يوم الثامن من ذو الحجة، حيث يرتدي ملابس الإحرام مجددًا لأداء مناسك الحج، المتمتع عليه أداء سعيين، أحدهما للعمرة والآخر للحج، بالإضافة إلى ذبح الهدي، الفرق بين الأنواع الثلاثة يعود إلى كيف يتم جمع النسكين: المفرد يكتفي بالحج فقط، القارن يجمع بينهما معًا، والمتمتع يفصل بين العمرة والحج ويستمتع بفترة من الراحة".

وأوضح الشيخ عويضة عثمان أن التمتع هو الأكثر شيوعًا بين الحجاج، حيث يمنح الحاج فترة راحة بين العمرة والحج، مما يتيح له الاستعداد الجيد لمناسك الحج. 

أشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن الحج القارن يختلف عن المتمتع في أنه لا يتيح فترة الراحة بين النسكين، حيث يقوم الحاج بأداء كل منهما معًا.

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