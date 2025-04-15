التضخم يلتهم الدعم الحكومي.. وخبراء يحذرون من موجة أسعار جديدة بعد زيادة الوقود

أكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن المخصصات المتزايدة للدعم في الموازنة العامة تفقد قيمتها تدريجيًا بفعل التضخم المستمر وتراجع سعر صرف الجنيه المصري.



وأشار الإدريسي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" إلى أن أعباء الديون وفوائدها تزيد من العجز وتدفع الحكومة للاقتراض.



وأوضح الإدريسي أن الصدمات الاقتصادية العالمية المتتالية فاقمت الوضع، وأن الدعم الموجه للمواطنين يتأثر بشدة بتراجع سعر الصرف.

وشدد على أن المشكلة الأساسية ليست في فكرة الدعم ذاتها، بل في التقلبات المستمرة لسعر الصرف، بالإضافة إلى تأثير فقدان جزء من إيرادات قناة السويس.



من جهة أخرى، حذر الخبير الاقتصادي حسن هيكل من أن قرار رفع أسعار المحروقات سيؤدي إلى مزيد من التضخم في الفترة المقبلة، مشيدًا في الوقت نفسه بتثبيت الحكومة لسعر المازوت في قطاعي الصناعات الغذائية والكهرباء.



وكانت لجنة تسعير المواد البترولية أعلنت يوم الجمعة عن زيادة رسمية في أسعار البنزين والسولار ضمن خطة تحرير الأسعار تدريجيًا.