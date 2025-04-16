إعلامي يكشف المرشح الأقرب لتدريب الأهلي بعد طلبه 4 ملايين دولار في الموسم

كشف الإعلامي كريم رمزي تطورات مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بعد الأنباء التي ترددت حول رحيل المدرب والتعاقد مع جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي.

قال كريم رمزي في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى: "جوزيه جوميز ليس المرشح الأول لتدريب الأهلي، والنادي الأهلي لم يفاوضه سواء في الوقت الحالي أو في وقت سابق".

أبرز المرشحين لخلافة كولر في الأهلي

أضاف: "بعد السوبر الأفريقي الذي توج به الزمالك البعض في الأهلي أشار إلى أن جوميز مدرب جيد ويمكنه تولي تدريب الأهلي في يوم من الأيام لكن وقتها لم يكن هناك نية لرحيل كولر".

وواصل: "الأهلي فقط وضع جوميز في قائمة المرشحين لتدريبه وسأل فقط على معلومات بشأن عقد جوميز مع الفتح، علمًا بأن عقد جوميز يجدّد تلقائيًا مع الفتح حال بقاء الفريق في دوري المحترفين السعودي والشرط الجزائي في عقده مع الفتح مليون و400 ألف دولار وعلمًا بأن جوميز يرحب بتدريب الأهلي لكن من خلال نادي الفتح".

واختتم: "الألماني ماركو روزه المرشح الأول لتدريب الأهلي الذي يرغب في الحصول على 4 ملايين دولار في العام الواحد ويفاوض الأهلي روزه ليحصل على 3 ملايين دولار، والمرشح الثاني هو الألماني روجر شميدت لكن روزه هو الأقرب".