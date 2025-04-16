غزل المحلة يعسكر في العين السخنة استعدادًا لمواجهة المصري

غادر اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة إلى العين السخنة، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد ، في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة بابافاسيليو إلى رفع الحالة البدنية والفنية للاعبين، وتجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المرتقب.

وحقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره سموحة، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد المحلة، ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف فريق غزل المحلة، التونسي محمد رمضان بن حموده، في الدقيقة 35، عقب مراوغة جيدة للمدافع مصطفى ميدو، ووجه تسديدة قوية لتسكن شباك الهاني سليمان.

وشهدت أحداث الشوط الأول، سيطرة تامة من قبل فريق غزل المحلة، وإهدار العديد من الفرص المحققة.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 20 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب لمجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد سموحه عند نفس عدد النقاط في المركز الخامس