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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على حكّام مباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر

نادي الزمالك
نادي الزمالك
سارة عبد الله

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد ناجي حكمًا لمباراة سموحة والزمالك في كأس عاصمة مصر ويعاونه محمد يوسف على تقنية الفيديو.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر

يستعد الزمالك لمواجهة سموحة اليوم الأربعاء، الموافق 16 أبريل 2025، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة 

تنقل قناة أون تايم سبورتس اللقاء المرتقب بين الزمالك وسموحة، مع استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء وتقديم التوقعات الفنية.

أداء الزمالك في كأس عاصمة مصر

وخاض الزمالك ثلاث مباريات حتى الآن في البطولة، جاءت نتائجها كالتالي:

تعادل أمام الجونة (1-1)

خسارة أمام بتروجت (2-1)

تعادل سلبي مع مودرن سبورت

الزمالك سموحة كأس عاصمة مصر حكم مباراة الزمالك وسموحة نادي الزمالك

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