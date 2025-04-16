مدبولي: هيئة قناة السويس هيئة متعددة الأنشطة والخدمات البحرية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هيئة قناة السويس حققت طفرة فى مشروعات تطوير المجري الملاحي العالمي.

وأضاف خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق: “نشهد اليوم تحولا جذريا فى أنشطة وخدمات قناة السويس ، حيث أن الهيئة تتحول من ملاحية إلى هيئة متعددة الانشطة والخدمات البحرية، وتقوم القناة فى إستحدث خدمات جديدة والتوسع بها، كخدمات الاسعاف البحري وخدمة جمع وإزالة المخلفات بطريقة أمنة تتناسب مع جهود الهيئة للتحول الاخضر بحلول عام 2030”.

وتابع: “ندعو دعوة جادة بالاستثمار الخارجي لتكون قناة السويس منصة عالمية للخدمات البحرية واللوجيستية، كما تعمل القناة بشكل متوازن على تعزيز الشراكات الوطنية”.