قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: مصر لم تطالب بنزع سلاح حماس مثلما ادعى البعض
الأتوبيس الترددي.. عدد المحطات وأسماؤها وسعر التذكرة وخط السير
رسميًا.. حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزي
علاج تورم القدمين واليدين.. كيفية التخلص من احتباس السوائل بالجسم؟
لاعبو سيراميكا يدعمون أحمد قندوسي بعد إصابته
ياسمين عز تهاجم مطالب ما بعد الخطوبة: "اللي كانت بتستلف رصيد عايزة آيفون"
سيراميكا كليوباترا يتقدم بثلاثية على حساب زد بكأس عاصمة مصر
سعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 بعد قرار البنك المركزي
كيفية مناسك الحج بالترتيب .. شرح بالتفصيل من أول الإحرام إلى طواف الوداع
خطة النواب: خفض الفائدة قرار استراتيجي لتحفيز الاستثمار وكبح التضخم
قمة مرتقبة في كرة اليد بعد تأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر
مرصد الأزهر يدين تدنيس مقابر المسلمين في واتفورد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين عز تقدم روشتة لمعرفة العلاقات الصحية

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
علي مكي

قدمت الإعلامية ياسمين عز خلال حلقة اليوم من برنامجها "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إجابات غير تقليدية على تساؤلات إحدى المتابعات حول كيفية التعرف على العلاقات الصحية في فترة الخطوبة.


وردت ياسمين على سؤال "إزاي أعرف إني في علاقة حب صحية؟" قائلة: "بصي على جهازك العصبي مش الهضمي لأنه مش مؤشر. لو لقيتي نفسك بتمشي بسرعة أو بتتعصبي بسرعة، مش مرتاحة، مقدرتيش تنامي من كتر التفكير، مش رايقة، وبتزلطي الأكل ومش بتلعبي بيه، وبتشربي النسكافيه على بق واحد، وكدا جهازك العصبي في خلل، وكدا في علاقة غير صحية."


وأضافت: "من غير ما تروحي لطبيب أنا طببتك وخدي مني الكلام ووفري الكشف، دي علاقة غير صحية والعكس صحيح. ولو لقيتي نفسك باردة وتلجة زيي كدا يبقى أنتي في علاقة صحية، حبيبة ومهلبية من غير دكاترة ولا أحزنون."


وفي ختام إجابتها، سخرت ياسمين عز من السؤال نفسه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية قائلة: "علاقة صحية أية اللي بتسألي عنها، روحي نامي الذهب بقى بـ 5500 جنيه، صحية مش صحية محدش لاقي يتجوز."


وقد لاقت هذه الإجابات تفاعلاً واسعًا من قبل متابعي البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت الآراء بين مؤيد لأسلوب ياسمين عز الساخر وبين من اعتبرها سطحية وغير علمية في تناول هذا الموضوع الهام.
 

العلاقات الصحية ياسمين عيد العزيز كلام الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود الخطيب

بعد الدعاء على الخطيب.. مصطفى القاضي يكشف حقيقة منشوره المثير على فيسبوك

البنك الاهلي

مهلة 3 أشهر | تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لعملائه .. ما القصة؟

رئيس الوزراء

5 أيام إجازة الأسبوع المقبل.. هل يوم الأحد إجازة رسمي؟

زوجة محمود الخطيب

رد فعل زوجة الخطيب على منشور مصطفى القاضي المسيء

محكمة

إخلاء سبيل موظف بنك شهير بالتجمع في تهمة أعمال منافية للآداب

زوجة ابراهيم شيكا

اتظلمتوا.. زوجة إبراهيم شيكا تنعي ناشيء الزمالك السابق سعد محمد

إجازات رسمية الأسبوع المقبل .. 6 أيام عطلة يمكنك الاستمتاع بها

إجازات رسمية الأسبوع المقبل .. 6 أيام عطلة يمكنك الاستمتاع بها

سب وقذف جاره على مواقع التواصل.. قرار عاجل ضد إمام عاشور

سبّ وقذف جاره على مواقع التواصل.. قرار عاجل ضد إمام عاشور

ترشيحاتنا

التنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعلن إتاحة الاستعلام عن مسابقات وزارة النقل

البنك المركزي

توقعات البنك المركزي للاقتصاد المصري بعد قرار سعر الفائدة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 17-4-2025

بالصور

علاج تورم القدمين واليدين.. كيفية التخلص من احتباس السوائل بالجسم؟

طرق فعالة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم
طرق فعالة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم
طرق فعالة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم

نقص البوتاسيوم.. الأعراض والأسباب والوقاية

نقص البوتاسيوم
نقص البوتاسيوم
نقص البوتاسيوم

بدون مجهود.. طرق سهلة ومبتكرة لتنظيف الطاسات المحروقة

طرق سهلة ومبتكرة لتنظيف الطاسات المحروقة
طرق سهلة ومبتكرة لتنظيف الطاسات المحروقة
طرق سهلة ومبتكرة لتنظيف الطاسات المحروقة

عانى 7 سنين .. سبب وفاة سعد محمد لاعب الزمالك الشهير

سرطان الدم
سرطان الدم
سرطان الدم

فيديو

أحمد السقا

كسر وجهه.. الحقيقة الكاملة وراء إصابة أحمد السقا بسبب الحصان

سلوي عثمان

سلوى عثمان: دوري في مسلسل العطار والسبع بنات نقطة سوداء.. فيديو

هنا الزاهد

الحياة حلوة.. هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة بعد انفصالها

يوسف منصور

اتجهت للكونغ فو بسبب نحافتي.. يوسف منصور يكشف سر إتقانه هذه الرياضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد