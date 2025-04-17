ياسمين عز تقدم روشتة لمعرفة العلاقات الصحية

قدمت الإعلامية ياسمين عز خلال حلقة اليوم من برنامجها "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إجابات غير تقليدية على تساؤلات إحدى المتابعات حول كيفية التعرف على العلاقات الصحية في فترة الخطوبة.



وردت ياسمين على سؤال "إزاي أعرف إني في علاقة حب صحية؟" قائلة: "بصي على جهازك العصبي مش الهضمي لأنه مش مؤشر. لو لقيتي نفسك بتمشي بسرعة أو بتتعصبي بسرعة، مش مرتاحة، مقدرتيش تنامي من كتر التفكير، مش رايقة، وبتزلطي الأكل ومش بتلعبي بيه، وبتشربي النسكافيه على بق واحد، وكدا جهازك العصبي في خلل، وكدا في علاقة غير صحية."



وأضافت: "من غير ما تروحي لطبيب أنا طببتك وخدي مني الكلام ووفري الكشف، دي علاقة غير صحية والعكس صحيح. ولو لقيتي نفسك باردة وتلجة زيي كدا يبقى أنتي في علاقة صحية، حبيبة ومهلبية من غير دكاترة ولا أحزنون."



وفي ختام إجابتها، سخرت ياسمين عز من السؤال نفسه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية قائلة: "علاقة صحية أية اللي بتسألي عنها، روحي نامي الذهب بقى بـ 5500 جنيه، صحية مش صحية محدش لاقي يتجوز."



وقد لاقت هذه الإجابات تفاعلاً واسعًا من قبل متابعي البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت الآراء بين مؤيد لأسلوب ياسمين عز الساخر وبين من اعتبرها سطحية وغير علمية في تناول هذا الموضوع الهام.

