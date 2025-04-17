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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بعد خفض الفائدة.. آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم 17-4-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا مع نهاية تعاملات اليوم بقيمة تبلغ  55 جنيها في المتوسط، بالتزام مع إعلان البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة في اجتماعه المنتهي قبل قليل.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وجاء آخر تحديث لسعر جرام عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4745 جنيها للبيع و 4770 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وصعدت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم بقيمة كسرت حاجز الـ55 جنيها للجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية داخل السوق المصرية.

 

سعر الذهب الذهب في مصر

مع إغلاق تعاملات اليوم الخميس، صعد سعر جرام الذهب بقيمة 55 جنيها على مستوي الأعيرة الذهبية منذ مطلع الأسبوع الجاري

 

سعر الذهب في القاهرة

ومع اقتراب انتهاء تداولات الأسبوع الحالي تعرض المعدن الأصفر لحالة من التذبذب داخل السوق المحلية .

 

سعر عيار 24 اليوم الخميس

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة 5422 جنيها للبيع و 5451 جنيها للشراء

 

سعر عيار 21اليوم الخميس

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4745 جنيها للبيع و 4770 جنيها للشراء

 

سعر عيار 18اليوم الخميس

بلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4067 جنيها للبيع و 4088 جنيها للشراء

 

سعر عيار 14 اليوم الخميس

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3163 جنيها للبيع و 3180 جنيها للشراء

 

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.96 ألف جنيه للبيع و 37.16 ألف جنيه للشراء

 

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3301 دولار للبيع و 3302 دولار للشراء

 

سعر المصنعية 

وفقا لتقارير سعرية يتم احتساب مصنعية الذهب علي أساس قطعي بمعني تتراوح بين 70 جنيها بما لايجاوز 200 جنيه بخلاف نسبة الضرائب على القيمة المضافة المحتسبة على المشغولات الذهبية.

ويعتبر الذهب وفقا لمحللين وخبراء؛ بأنه مخزنا للقيمة وهو الملاذ الآمن للثروات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار العملات.

ويلجأ المستهلكون عادة في أوقات الكساد وارتفاع نسب التضخم لإكتناز الثروات والحفاظ علي قيمة المدخرات والأموال في أحلك الظروف الاقتصادية.

 

سعر الذهب في السوق العالمي

سجّل سعر الذهب ارتفاعاً جديداً، مدفوعاً بتحذيرات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من تداعيات الحرب التجارية، والتي زادت من التقلبات في "وول ستريت" وأدت إلى تراجعات حادة في الأسهم والدولار.

ارتفع سعر المعدن الثمين بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,357.78 دولار للأونصة، بعد أن قفز بنسبة 3.5% الأربعاء الماضي في أكبر مكسب يومي له منذ مارس 2023.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، في وقت تسببت فيه الأنباء المتضاربة بشأن الرسوم الجمركية في إرباك الأسواق، بينما بدّد باول الآمال بأن يتدخل الاحتياطي الفيدرالي سريعاً لطمأنة المستثمرين، مشدداً على الطابع غير المتوقع لسياسات الرسوم الصادرة من واشنطن.

 

ارتفاع متواصل

قفز الذهب بنحو 28% منذ بداية العام – متجاوزاً مكاسب بلغت 27% حققها في عام 2024 – في ظل تصاعد التوترات التجارية، التي أثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي محتمل.

في الأثناء، تستعد إدارة الرئيس ترمب للضغط على الدول لتقليص تعاملاتها التجارية مع الصين في إطار مفاوضات تتعلق بالرسوم الأمريكية.

وكتب محللو "إيه إن زي ريسيرش" (ANZ Research)، براين مارتن ودانيال هاينز، في مذكرة: "مزيج من تصاعد الغموض بشأن الرسوم الجمركية، وتباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي، ومخاوف من التضخم، إلى جانب تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، عوامل شكلت بيئة مثالية لتسجيل الذهب المزيد من المكاسب".

وسجل الذهب 3,351.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 6:57 صباحاً بتوقيت سنغافورة، مرتفعاً بنسبة 0.3%. ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر "بلومبرغ للدولار الفوري" بعد تراجعه بنسبة 0.7% يوم الأربعاء. 

كما صعدت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم..

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