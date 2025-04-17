إغلاق 5 فروع لـ بلبن وكنافة وبسبوسة في الغربية لمخالفة اشتراطات سلامة الغذاء

أصدر اللواء أشرف الجندي محافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي اللواء أحمد أنور السكرتير العام بتشكيل لجنة عاجل من أحياء طنطا والمحلة بالتنسيق مع مسئولي هيئة سلامة الغذاء ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة بإغلاق سلسلة محلات باللبن وكنافة وبسبوسة المخصصة لبيع الحلويات علي مستوي المحافظة.

جهود محافظة الغربية



وجاء ذلك القرار عقب ورود تقارير من هيئة سلامة الغذاء ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة تكشف وجود اضرار صارخة تهدد أمن وحياة المواطنين ومخالفة اشتراطات التراخيص والتشغيل حسب لوائح وتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

إغلاق 5 فروع



في المقابل باشرت اللجان المشكلة دورها بناء علي توجيهات محافظ الإقليم بتنفيذ قرارات الإغلاق وتشميع كافة المحلات التجارية المذكورة .

الجدير بالذكر أن القيادات التنفيذية التابعة لمجالس المدن والأحياء تمكنوا من إغلاق ما يقرب من 5 فروع علي مستوي مراكز المحافظة.