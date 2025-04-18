تشيلسي يبلغ نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي رغم خسارته أمام وارسو 1-2

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، رغم خسارته أمام ضيفه ليجيا وارسو البولندي بنتيجة 1-2، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة .



واستفاد تشيلسي من انتصاره بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي في بولندا، ليحسم تواجده في المربع الذهبي للبطولة بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تقدم ليجا وارسو بهدف من ركلة في الدقيقة 10 عبر لاعبه توماس بيكهارت، ثم أدرك البلوز التعادل بهدف مدافعه مارك كوكوريا في الدقيقة 33، قبل أن يحرز ستيف كابوادي الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 54

وفي المباريات الأخرى للدور ذاته، تأهل فريق فيورنتينا الإيطالي للدور نصف النهائي بعد تعادله مع ضيفه تسيلي السلوفيني بنتيجة 2-2، مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1

كما صعد فريق ريال بيتيس الإسباني إلى المربع الذهبي للبطولة القارية بعد تعادله مع مضيفه فريق جاجيلونيا البولندي بنتيجة 1-1، وذلك بعد أن فاز ذهابا في إسبانيا الأسبوع الماضي بهدفين نظيفين.

وتأهل أيضا فريق يورجوردين السويدي إلى الدور ذاته بعد فوزه الكبير على مضيفه رابيد فيينا النمساوي بنتيجة 4-1، عقب خسارته ذهابا بهدف نظيف.

وفي الدور نصف النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي، سيلتقي تشيلسي مع يورجوردين السويدي، فيما سيلعب ريال بيتيس الإسباني أمام فيورنتينا الإيطالي، إذ تقام مباراتي الذهاب في الأول من مايو المقبل، فيما تقام مباراتي الإياب يوم 8 من الشهر ذاته.