أخبار جنوب سيناء| انعقاد ملتقى معلمي التربية رياضية بشرم الشيخ.. وبدء توريد القمح لشون طور سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال 24 ساعة الماضية العديد من الفعاليات والأحداث أهمها انعقاد الملتقي المهني لمعلمي التربية الرياضية بجنوب سيناء سيناء علي هامش دوري كابيتال للمدارس الرياضية الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ كما بدأت اليوم الشون و المطاحن استقبال توريد القمح من مزارع طور سيناء واليكم تفاصيل موجز الانباء .

قالت الدكتورة مني مصطفي يحيي مستشارة التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم، إن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة لتطوير التعليم وإعداد المعلم ومناهج متطورة تتكامل معا لتمكن الطالب من امتلاك المعرفة وتطوير مهارته وقدراته، مشيرة إلي وزارة التربية والتعليم قامت بوضع مناهج حديثة للتربية الرياضية بداية من رياض الاطفال حتي الصف الاول الاعدادي وذلك وفق معايير ومؤشرات و نواتج تعلم

بشكل متدرج و تكاملي ومن ناحية اخري بدأ ا

،،، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مادة التربية الرياضية مادة أساسية بالمدارس تم استحداث قرارات وزارية جديدة لإتاحة ممارسة حصة التربية الرياضية لجميع التلاميذ بالمدارس المصرية ،، مشيرة إلي أن بالرياضة نعد ونبني المواطن للمستقبل الذي هو أساس التنمية المستدامة والامن قومي ، وقد قامت باستعراض مناهج التربية الرياضية وتدريب معلمي التربية الرياضية علي تنفيذها بحصة التربية الرياضية مؤكدة علي أن المعلمون قادرون دائما علي الابداع في تنفيذ مناهج التربية الرياضية والأنشطة الرياضية داخل المدارس مشيرة أن حصة التربية الرياضية ضرورة تساعد علي التنمية الشاملة للتلاميذ والوقاية من الانحرافات والتشوهات القومية والأمراض السارية،

واضافت دكتورة مني يحي نحن في فترة ذهبية للرياضة المصرية فلدينا رئيس جمهورية له نظرة استشراقيه يعي أهمية ممارسة المواطن للرياضة وتأثيرها في الاقتصاد المصري والتنمية، ومع انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

وتابعت مستشارة التربية الرياضية أن هناك مكتسبات كثيرة للرياضة المصرية و لمعلمي التربية الرياضة فقد أصبحت مادة التربية الرياضية مادة أساسية بالمدارس والجامعات المصرية، وبرامج لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا .

جاء ذلك خلال الملتقى المهني لموجهي ومعلمي التربية الرياضية وعلاقته بالتنميه المستدامه للدولة المصريه والذي عقد بقاعة المدينة الشبابيه بمدينة شرم الشيخ علي هامش انطلاق دوري كابيتال للمدارس الرياضية بحضور عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ووليد جعفر موجه الموجه العام وموجهي ومعلمي التربية الرياضية بتعليم جنوب سيناء .

وناقشت مستشارة التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم في حوار مفتوح طرق تدريس المنهاج الحديثة للتربية الرياضية لجميع المراحل التعليمية وكيفية توفير الادوات الرياضية الأساسية والبديلة بالمدارس وكيفية وضع التقييمات للتلاميذ والاختبارات العملية والنظرية الشهرية ونصف العام وآخره ، وكيفية قياس اختبارات اللياقة البدنية والصحية لدي التلاميذ ،،، وايضا كيفية اعداد المذكرات المالية بما يحتاجونه من أدوات من موازنة المديرية والإدارات التعليمية ومجلس الأمناء .،،، واكدت علي دور الموجه العام والموجهين في تحديد الاحتياجات التدريبية لمعلم التربية الرياضية،،، وتدريبه علي العلوم الرياضية والتكنولوجية المستحدثة .

وكشفت مستشارة التربية الرياضية نسعي إلي وجود مدارس جاذبة بتطبق الأكاديميات الرياضية داخل المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي والذي صدر قرار لائحة تنفيذها لتكون المدارس نوادي للتلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي فنحن نسعي لإعداد اجيال تتمتع بالصحة واللياقة البدنية والذهنية ، بالإضافة الي برامج تدريبية متخصصة استحدثت لأول مرة لمعلم التربية الرياضية بأكاديمية المعلم لتنمية وتطوير الأداء بشكل مهني

وختام الملتقي الذي حضره موجهين ومعلمين التربية الرياضية علي مستوي محافظة جنوب سيناء بأن الرياضية أمن قومي وأمل والتنمية نبني الوطن وقد تم منح الموجهين والمعلمين شهادات تقدير .



