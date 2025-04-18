مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بسمالوط في المنيا

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 11 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمركز سمالوط شمال المنيا، تم نقل الجثة والمصابين الي المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال عند مدخل محور سمالوط شمال المحافظة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة شخص وإصابة 11 آخرين، تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وايداع الجث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.