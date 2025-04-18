طلاب زراعة مطروح في زيارة علمية للتعرف على نظم إنتاج الحمام بالفيوم

نظمت كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح، ، زيارة علمية لطلاب الكلية إلى محافظة الفيوم، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، وبإشراف الدكتور إبراهيم أباظة، عميد الكلية، وبتنسيق الدكتور عمر أحمد، مدرس إنتاج الدواجن ومنسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

وأكد النجار، أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار حرص الجامعة على تنمية مهارات طلابها العلمية والعملية وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي؛ بما يؤهلهم لريادة الأعمال ومتطلبات سوق العمل في مجالات الإنتاج الحيواني.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن الزيارة تضمنت جولة علمية داخل مزرعة متخصصة في إنتاج الحمام اللاحم الفرنسي بنظام الإنتاج المكثف، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 زوج، حيث تعرف الطلاب على نظم التربية والإنتاج الحديثة، بما يعزز من خبراتهم التطبيقية ويدعم قدرتهم على مواكبة سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الزيارة شملت أيضًا جانبًا ترفيهيًا متنوعًا، تضمن زيارة كامب تونس والاستمتاع بجولة إلى شلالات الفيوم وممارسة رياضة التزلج على الكثبان الرملية، وهو ما ساهم في تعزيز روح الفريق وبث أجواء من المتعة والتجديد بين الطلاب.

واختتم النجار تصريحاته، مؤكدًا أن جامعة مطروح مستمرة في تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية والتطبيقية؛ إيمانًا منها بأهمية إعداد كوادر شبابية قادرة على الابتكار والمنافسة، ومؤهلة للاندماج بكفاءة في سوق العمل المحلي والدولي.

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق عقد مجلس جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، جلسته السادسة والثمانون، بحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو المصري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس من عمداء الكليات؛ وذلك بمقر قاعة الاجتماعات بالحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح



وأكد الدكتور النجار حرص جامعة مطروح على تطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية؛ بما يسهم في تحقيق رسالتها التعليمية.

ووافق المجلس على ترقية أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، ومنح الدبلوم لثلاثة طلاب؛ وذلك في إطار دعم المسيرة الأكاديمية وتشجيع الطلاب على تحقيق التميز العلمي.

كما وافق المجلس على رفع الإنتاج العلمي لبعض أعضاء هيئة التدريس وعرضه على اللجنة العلمية الدائمة للترقية إلى الدرجات الأعلى؛ بما يتماشى مع معايير الجودة الأكاديمية، ويعزز مكانة الجامعة في المجال البحثي.

واختتم الدكتور مصطفى النجار تصريحاته بالتأكيد على استمرار الجامعة في تنفيذ خططها التطويرية، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع.