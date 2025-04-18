رفع 235 طن مخلفات بلدية وتراكمات خلال حملة نظافة بحي غرب المنصورة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تنفيذ حملة النظافة المكبرة بحي غرب المنصورة، وأوضح أنه تم خلال اليوم رفع 235 طن مخلفات بلدية وتراكمات، وفقا لخطة العمل في رفع تجمعات وتراكمات القمامة بالحي، ومنظومة عمل النظافة اليومية بنطاق المحافظة.

يذكر أن محافظ الدقهلية قد قام بالمرور المفاجئ ليلا وأبدى عدم رضاه عن مستوى النظافة بشارع العبور وشارع أحمد ماهر، وكلف بحملة ليلية فورية، وأكد على استمرار حملة النظافة بالحي حتى يصبح مستوى النظافة لائق، ومنذ تلك الليلة وحملة النظافة تعمل ليلا ونهارا لرفع كفاءة النظافة بالمنطقة.

و أوضح اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالاشراف على أعمال النظافة ورفع الكفاءة بحي غرب المنصورة، وبعض المناطق، فإن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من رفع جميع التجمعات والتراكمات على مستوى حي غرب المنصورة.

واشار محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن الحملة مستمرة لحين رفع جميع تجمعات وتراكمات القمامة على مستوى الحي، وتم رفع 235 طن، ونقلهم إلى مصنع تدوير المخلفات الصلبه بسندوب، وتنفيذ أعمال الجمع السكني بالمجزر وسندوب، ورفع كفاءة شارع العبور ودعمه بعدد كافي من حاويات جمع القمامة، وترميم الارصفة والبلدورات، وتقليم أشجار حديقة شجرة الدر، وحدائق المجزر، وري الحدائق والجزر الوسطي، ورفع كفاءه النظافة العامة بشارع الجيش وشارع الجمهورية والمشاية والمجزر وسندوب والطريق الدائري وعبد السلام عارف وميدان الطميهي والشيخ حسانين.