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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أول بيان من بلبن بعد إغلاق فروعها.. وسلامة الغذاء ترد: تسمم وألوان محظورة دوليا.. تفاصيل

أحد فروع بلبن... أرشيفية
أحد فروع بلبن... أرشيفية
أخبار البلد

أصدرت شركة بلبن للأغذية بيانا، بعد إغلاق العشرات من فروع الشركة البالغ عددها 110 فروع ومنشآت إنتاجية داخل مصر.

وأكد البيان استعداد الشركة للخضوع لأي مراجعات أو تدقيق من الجهات المعنية، مؤكدة التزامها بتصحيح أي أخطاء قد تكون وقعت فيها.

وأشار البيان إلى غياب قدرة الشركة على الاستمرار أو الوفاء بالالتزامات التشغيلية، كما أعربت الشركة في ختام بيانها عن أملها في "إعطاء فرصة لمشروع مصري لاستكمال مسيرته".

وجاءت قرارات إغلاق فروع شركة بلبن ضمن حملة رقابية شنها الجهات المعنية على المنشآت الغذائية، وتم إغلاق عشرات الفروع لعدة سلاسل طعام شهيرة خلال الأيام الماضية بسبب مخالفات تتعلق بالترخيص.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء ترد

فيما قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إن سلامة الغذاء من القضايا الأساسية التي تمسّ صحة الأفراد والمجتمع وفي الآونة الأخيرة، وتم رصد عدد من الشكاوى من قبل المواطنين تتعلق بوجود منتجات غذائية فاسدة في الأسواق، نتج عنها تسجيل حالات متعددة بإصابة بعض المستهلكين باعراض تسمم غذائي، وهو ما أثار قلق المستهلكين والجهات الرقابية على حد سواء.

وفي إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، قامت الفرق الرقابية خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل (بلبن، وكرم الشام، وكنافة وبسبوسة، ووهمي، وعم شلتت) محل الشكاوى في مختلف محافظات الجمهورية.

معايير سلامة الغذاء

تهدف هذه الحملات إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بمعايير سلامة الغذاء، شروط التخزين السليم، وصلاحية المنتجات المعروضة، إضافةً إلى رصد أي مخالفات تتعلق بالغش الغذائي.

تم سحب عينات بواسطة اللجان الرقابية من الخامات والمنتجات بالمصانع والفروع ووردت نتائج التحاليل تفيد بوجود بكتريا ممرضة في العديد من المنتجات الغذائية المعده للتداول هذه البكتيريا تُعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، وتؤثر على الجهاز الهضمي بشكل أساسي. كذلك احتوت بعض المنتجات على ألوان محظورة دوليا ، بينما تم تخزين البعض الآخر بطرق غير صحيحة مما قد يساعد على فساد المنتجات وتغيّر خصائصها وفسادها .

أسفرت الجولات التفتيشية عن النتائج الآتية:

- زيارة أكثر من 47 محل ومنشأة غذائية التابعة لهذ السلاسل.
-اتخاذ إجراءات نظامية شملت إغلاق النشاط مؤقتًا للعلامات التجارية المذكورة انفأ لحين تصحيح و توفيق الأوضاع.
- مصادرة وإعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتهيب الهيئة بجميع أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام التام باشتراطات ومعاير سلامة الغذاء المحددة من قبل الهيئة والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن الجولات الرقابية ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة القادمة دون تهاون، وأن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم وفق الأنظمة والقوانين.

كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

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