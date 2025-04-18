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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ليلة سقوط بلبن في مصر.. تفاصيل غلق وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

غلق محلات بلبن في مصر وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور
غلق محلات بلبن في مصر وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

شهدت محافظات مصر اليوم إغلاق محلات بلبن وكرم الشام وبهيج ووهمي وكنافة وبسبوسة بعد أن تبين لدى الأجهزة المعنية عدم وجود أوراق كافية لتلك المحال.

في محافظة الجيزة اتخذت إجراءات غلق محال كرم الشام وبلبن ووهمي في كافة أنحاء المحافظة بعد ثبوت عدم وجود التصاريح الكاملة لفتح المحال، كما قررت محافظة بورسعيد والغربية غلق كافة الفروع بعد أن تم التفتيش عليها من قبل الأجهزة المختصة وتبين عدم استيفاء الأوراق اللازمة نستعرض في التقرير التالي تفاصيل غلق محلات بلبن وكرم الشام .

غلق محلات بلبن وكرم الشام وكنافة وبسبوسة فى مصر 

شمعت الأجهزة المعنية في الجيزة محلات بلبن وكرم الشام على مستوى المحافظة، حيث تم غلق 12 فرع بعد أن تم الكشف علي الأوراق الخاصة بإجراءات فتح المحلات والتي لم تستوفي الشروط.

وتبين أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أصدر قرارا بغلق ١٢ محلا تابع لـ بلبن في كافة انحاء الجيزة والمتخصصة في بيع الحلويات ومنتجات الالبان في مناطق: 

  • غلق محلات بلبن في العجوزة 
  • غلق محلات بلبن في العمرانية 
  • غلق محلات بلبن في جنوب الجيزة 
  • غلق محلات بلبن في الوراق 
  • غلق محلات بلبن في إمبابة 
  • غلق محلات بلبن في مدينة السادس من أكتوبر 
  • غلق محلات بلبن في مدينة الشيخ زايد 
  • غلق محلات بلبن في مركزي الحوامدية والبدرشين
  • سبب غلق محلات بلبن 

جاء غلق محلات بلبن بعد قيام مديرية الصحة بالجيزة بعمل حملة تفتيش على الأوراق الخاصة بالترخيص والتي تبين للمسئولين عدم حصول تلك المحال على أي تراخيص وتصاريح لمزاولة العمل بالإضافة الى عدم توافر الاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المواطنين، كما قررت المحافظة تكليف كافة المسئولين من رؤساء الاحياء والمدن بقطع كافة المرافق عن محلات بلبن لكونها منشأة مخالفة للشروط 

 غلق محلات بلبن في بورسعيد 

كما شهدت محافظة بورسعيد غلق محلات بلبن من قبل حي شرق بورسعيد بعد تبين عدم وجود أوراق وتصاريح لتشغيل فرع بورسعيد، وتبين عدم استكمال الأوراق المطلوبة.

غلق محلات كنافة وبسبوسة في طنطا 

وبعد قرار غلق محلات بلبن في بورسعيد والجيزة، قررت محافظة الغربية غلق 5 فروع لـ محلات بلبن في طنطا بعد شن مسئولي هيئة سلامة الغذاء ومفتشي الأغذية حملة على فروع بلبن لعدم استكمال أوراق التراخيص بالإضافة مخالفة الشروط مما يهدد حياة المواطنين.

وتم تشميع كافة المحال على الفور بعد قيام لجنة من مديرية الصحة بالتفتيش على الفروع وتبين عدم وجود ارواق ترخيص. 

غلق محلات كرم الشام وكنافة وبسبوسة 

وأغلقت الأجهزة المختصة في الجيزة محلات كنافة وبسبوسة وكرم الشام في شارع فيصل بالجيزة نظرا لذات السبب وهو عدم وجود تصاريح وتراخيص.

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