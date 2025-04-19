أحلى من الفنادق.. طريقة عمل سيزر سالاد بمذاق مميز

سيزر سالاد من الأطباق الجانبية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و الكافيهات نظرا لمذاقها المميز عن الأطباق الأخرى خاصة للمتزوجين.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، مقدمة برنامج سر الصنعة على قناة بانوراما فود، طريقة عمل سيزر سالاد في البيت بأسهل الخطوات.

مقادير سيزر سالاد

صدور دجاج مشوية

توست مكعبات محمص

طماطم شيري

أوراق كابوتشي

أفوكادو جوليان



(الدريسينج)

5شريحة أنشوجة

2فص ثوم مفروم

عصير ليمونة

2ملعقة كبيرة مستردة

نصف كوب مايونيز

جبنة رومي مبشورة



طريقة تحضير سيزر سالاد



في طبق التقديم نضع الكابوتشي والطماطم الشيري وصدور الدجاج المشوية والقليل من الجبنة الرومي المبشورة والأفوكادو والتوست المحمص وعلى الوجه الدريسينج وتقدم وبالهنا والشفا.



(لعمل الدريسينج)

في الكبة نضع كل المكونات مع بعضها ونضرب جيدا. ويتم رشه على الخليط



