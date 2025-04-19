قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة في مهمة مواصلة انتصاراته بالليجا أمام سيلتا فيجو
أحلى من الفنادق.. طريقة عمل سيزر سالاد بمذاق مميز
بحضور أردوغان.. وكيل النواب: علينا التحرك مع برلمانات العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية
مهزلة.. بدرية طلبة تعلق على جنازة الراحل سليمان عيد
بسبب أرنب.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد تدمير أحد محركاتها
الذروة الثلاثاء.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة الأيام القادمة
تفاصيل جلسة المباحثات بين وزير الخارجية ونظيره التونسي
زلزال بقوة 5.8 درجة ريختر يضرب الحدود بين أفغانستان وطاجكستان
الشناوي: بيراميدز في مرحلة ممتازة.. وهدفنا الوصول لنهائي أبطال أفريقيا
عصام الحضري ينتقد إدارة الزمالك بشأن أزمة زيزو.. ماذا قال؟
غيابات عديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة صن داونز
رايح يتفسح.. خالد الغندور يسخر من زيزو بعد استخراجه فيزا أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أحلى من الفنادق.. طريقة عمل سيزر سالاد بمذاق مميز

طريقة عمل سيزر سالاد
طريقة عمل سيزر سالاد
هاجر هانئ

سيزر سالاد من الأطباق الجانبية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و الكافيهات نظرا لمذاقها المميز عن الأطباق الأخرى خاصة للمتزوجين.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، مقدمة برنامج سر الصنعة على قناة بانوراما فود، طريقة عمل سيزر سالاد في البيت بأسهل الخطوات.

 

مقادير سيزر سالاد

 

صدور دجاج مشوية
توست مكعبات محمص
طماطم شيري
أوراق كابوتشي
أفوكادو جوليان


(الدريسينج)
5شريحة أنشوجة
2فص ثوم مفروم
عصير ليمونة
2ملعقة كبيرة مستردة
نصف كوب مايونيز
جبنة رومي مبشورة


طريقة تحضير سيزر سالاد


في طبق التقديم نضع الكابوتشي والطماطم الشيري وصدور الدجاج المشوية والقليل من الجبنة الرومي المبشورة والأفوكادو والتوست المحمص وعلى الوجه الدريسينج وتقدم وبالهنا والشفا.


(لعمل الدريسينج)
في الكبة نضع كل المكونات مع بعضها ونضرب جيدا. ويتم رشه على الخليط


 

سيزر سالاد طريقة عمل سيزر سالاد مقادير سيزر سالاد طريقة تحضير سيزر سالاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. قرار حكومي رسمي والزيادة في هذا الموعد

البطاقة

أسعار استخراج بطاقة الرقم القومى 2025

محل بحليب

بـ حليب يثير الجدل على السوشيال ميديا بعد غلق محلات بلبن | صور

الاهلي وصن داونز

تغييرات مفاجئة من كولر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر | تراجع أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

تحذير طبي قبل شم النسيم 2025..4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

بالصور

فورد في ورطة.. 40 عملية استدعاء كبرى في عام واحد

فورد
فورد
فورد

لا أحد يشتري سيارات جديدة في روسيا.. ما القصة؟

سيارات روسيا
سيارات روسيا
سيارات روسيا

الخيال يتحقق.. أول سيارة أجرة طائرة تستعد لنقل الركاب عبر الجو

أول سيارة أجرة طائرة
أول سيارة أجرة طائرة
أول سيارة أجرة طائرة

حبيبة الملايين .. شركة كورية توقف إنتاج طرازين من سياراتها بسبب ضعف الطلب

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

هبوط اضطراري

بسبب أرنب.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد تدمير أحد محركاتها

سارة العويدان وحسام حبيب

أهلي هيرفضوا.. أول تعليق من سارة عوادين على خطوبتها من حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد