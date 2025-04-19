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تحذير طبي قبل شم النسيم 2025..4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير طبي قبل شم النسيم 2025..4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة
4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة
أسماء عبد الحفيظ

لم يتبق على شم النسيم 2025 سوى ساعات، ويبدأ أغلب المصريين في التحضير للاحتفال بطقوس هذا اليوم ومن أبرز الاحتفالات بهذا اليوم، هو تناول الفسيخ والرنجة، وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة حول هذه الأصناف من الأسماك المملحة إلا أن الأغلبية يفضلون تناولها وينتظرون هذا اليوم ولكن تظل بعض الفئات مهددون بالخطر الزائد عند تناول الفسيخ والرنجة فمن هم:

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

فى إطار هذا حذر الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الكلي هذه الفئات الأربعة من تناول الفسيخ و الرنجة والأسماك المملحة بشكل عام ، وتشمل ما يلي :

مرضى الكلى والتهابات الكلى المزمنة

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

وأوضح استشارى الكلى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو التهابات الكلى المزمنة يجب أن يتجنبوا تناول الفسيخ والرنجة تماماً. فارتفاع نسبة الأملاح في هذه الأسماك يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يزيد من عبء العمل على الكلى المتعبة أصلًا. وقد يتفاقم الأمر ليصل إلى تورم الأطراف أو ضعف في وظائف الكلى، وهو ما قد يتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا.

النساء الحوامل 

الحوامل

حذر استشارى الكلى بشدة الحوامل من تناول الأسماك المملحة في هذه الفترة الحساسة، مشيرا إلى أن نسبة الصوديوم قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي قد يهدد سلامة الحامل وجنينها، ويزيد من خطر التعرض لمضاعفات مثل تسمم الحمل، أو حتى الولادة المبكرة. كما أن بعض أنواع الفسيخ قد تحتوي على بكتيريا ضارة أو سموم بسبب سوء التخزين أو التحضير.

مرضى ارتفاع ضغط الدم

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

 أوضح إبراهيم أن هناك خطرا على مرضي إرتفاع ضغط الدم من تناول كميات صغيرة من الأسماك المملحة، مفسرا ذلك بأن الصوديوم الموجود بهما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وقد يتسبب ذلك في نوبات صداع شديدة، أو نزيف داخلي، خصوصاً في حالات الضغط غير المنضبط، وقد يمتد الضرر ليشمل نزيفًا في المخ أو سكتة دماغية في بعض الحالات الخطرة.

مرضى القلب

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

شدد استشارى الكلي على أهمية تجنب تناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة بالنسبة لمرضي القلب لأن مثل هذه الوجبات يمكن أن تسبب إرتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب.

وقال استشارى الكلى أن القلب من أكثر الأعضاء حساسية من تناول الأسماك المملحة، فارتفاع الصوديوم في الجسم قد يؤدي إلى احتباس السوائل، مما يضع ضغطًا إضافيًا على القلب، ويزيد من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات في نبضات القلب،وأحيانا لقدر الله قد يصل الأمر إلى فشل القلب في الحالات المتقدمة.

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة
شم النسيم شم النسيم 2025 4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة الفسيخ والرنجة الفسيخ والرنجة

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تحذير طبي قبل شم النسيم 2025..4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة
4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة
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