نشرة المرأة والمنوعات.. مخاطر عمليات شفط الدهون بعد وفاة أمريكية بأكتوبر.. مخاطر البكتيريا والألوان الصناعية في حلويات بلبن ووجبات كرم الشام

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: "نصائح ذهبية لتنظيم تغذية الأطفال، استخدام الهاتف في الحمام يهدد الصحة بمضاعفات خطيرة، تحذيرات من مخاطر عمليات شفط الدهون، أسباب كورونا الأمعاء والأعراض وطرق الوقاية والعلاج، علامات تشير إلى إصابتك بأزمة قلبية وشيكة، مخاطر وجود البكتيريا الممرضة والألوان المحظورة دوليا في حلويات بلبن ووجبات كرم الشام، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

نصائح ذهبية لتنظيم تغذية الأطفال .. طبيب يوضح

أطباء يحذرون: استخدام الهاتف في الحمام يهدد الصحة بمضاعفات خطيرة

بعد وفاة سيدة أجنبية في مركز تجميل بأكتوبر.. تحذيرات من مخاطر عمليات شفط الدهون

كورونا الأمعاء.. اعرف الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والعلاج



بعد وفاة سليمان عيد.. هذه العلامات تشير إلى إصابتك بأزمة قلبية وشيكة



بعد إغلاق بلبن وكرم الشام.. مخاطر وجود البكتيريا الممرضة والألوان المحظورة دوليا في الطعام