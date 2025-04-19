قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يفتح النار علي زيزو : تجاهل التدريب والمحكمة الرياضية
موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
مصطفى فتحي: بيراميدز يطمح للوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا
صلوات بصخة الصلبوت من يوم الجمعة العظيمة بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة
عدلي القيعي: الأهلي يجب أن يخاف من صن داونز .. ونصيحة عاجلة لـ كولر
مارك فيش: مواجهة الأهلي وصن داونز ستكون تنافسية ومليئة بالتحديات
مدفيديف يعلق على احتمال انسحاب واشنطن من الأزمة الأوكرانية
موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدى فى الدوري والقناة الناقلة
أخبار أسوان | إستعدادات لشم النسيم .. هبوط أرضى بطريق توشكى
تريند جديد على ChatGPT.. تحديد الموقع من الصور بالبحث عبر الإنترنت
مفاجأة لا تصدق.. ماذا يحدث عند نقع فسيخ شم النسيم في الخل والليمون؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مفاجأة لا تصدق.. ماذا يحدث عند نقع فسيخ شم النسيم في الخل والليمون؟

ماذا يحدث عند نقع الفسيخ في الخل والليمون قبل تناوله؟
ماذا يحدث عند نقع الفسيخ في الخل والليمون قبل تناوله؟
أسماء عبد الحفيظ

لم يفصلنا عن شم النسيم سوى أيام قليلة، ويُعد الفسيخ من أبرز الأكلات الشعبية التي تحتل مكانة خاصة في احتفالات شم النسيم، إذ يرتبط بطقوس موروثة توارثتها الأجيال، وأنه من أهم الأصناف على المائدة المصرية في شم النسيم.

ورغم التحذيرات المتكررة من مخاطره الصحية، فإن محبيه لا يستطيعون الاستغناء عنه، مما يطرح سؤالًا مهمًا هل هناك طريقة لتقليل ضرره؟

لماذا يجب نقع الفسيخ في الخل؟

الإجابة جاءت على لسان الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، حيث كشف عن أهم النصائح لتقليل المخاطر الصحية لتناول الفسيخ.

لماذا يجب نقع الفسيخ في الخل؟

وأوضح شمس، إن نقع الفسيخ في الخل والليمون مهم جدا لمدة لا تقل عن ساعتين وذلك من أجل الخطوات الوقائية الهامة، حيث يساعد على التخلص من البكتيريا والجراثيم التي قد تكون كامنة في الفسيخ بسبب طرق التحضير والتخزين.

لماذا يجب نقع الفسيخ في الخل؟

تقليل نمو الفطريات، وبالتالي خفض فرص الإصابة بالتسمم الغذائي.

تخفيف الرائحة النفاذة التي تميز الفسيخ، مما يجعله أسهل في التناول.

تطهيره من السموم الناتجة عن عملية التخليل المطوّلة.

مخاطر الفسيخ الصحية ما لا يخبرك به عشاقه

بالرغم من شعبية محبة الفسيخ الكبيرة، إلا أن تناوله بدون حذر قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خصوصًا لمن يعانون من أمراض مزمنة.

لماذا يجب نقع الفسيخ في الخل؟

 الفسيخ وصحة القلب

يحتوي الفسيخ على كميات كبيرة جدًا من الملح، الأمر الذي يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مع زيادة ضغط الدم، مما يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية يُنصحون بتجنبه تمامًا أو تناوله بكميات ضئيلة للغاية.

 الفسيخ وضغط الدم

لماذا يجب نقع الفسيخ في الخل؟

الإفراط في تناول الفسيخ يشكل تهديدًا مباشرًا لمستوى ضغط الدم، إذ يمكن أن يؤدي إلى:

ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد

الصداع والدوخة

زيادة فرص الإصابة بالسكتة الدماغية

تأثير سلبي على وظائف المخ

الفسيخ والجهاز الهضمي

هل تعلم أن من أكثر الأعراض شيوعًا بعد تناول الفسيخ هي اضطرابات المعدة، خاصةً إذا لم يكن مُعدًا بطريقة صحية. ومن أبرز هذه الأعراض:

الإسهال

القيء والغثيان

التسمم الغذائي، نتيجة نمو البكتيريا والسموم في الفسيخ غير النظيف أو المخزن بطريقة غير صحيحة.

الفسيخ الأكلات شم النسيم احتفالات شم النسيم الخل لماذا يجب نقع الفسيخ في الخل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ الأسبوع المقبل

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ الأسبوع المقبل

بلبن

أنا تحت أمر الدولة.. أول رد من مالك بلبن على إغلاق الفروع

الجمعة الساعة 12:00.. قدم ساعتك 60 دقيقة رسميًا هذا الموعد

الجمعة الساعة 12:00.. قدم ساعتك 60 دقيقة رسميًا هذا الموعد

من هو مؤمن عادل صاحب محلات بلبن في مصر

مفيش قشطوطة تاني.. من هو الدكتور مؤمن عادل صاحب محلات بلبن في مصر

بلبن

عمرو أديب يكشف سبب إغلاق بلبن ووهمي وشلتت وبهيج وكرم الشام وكنافة وبسبوسة

وفاة الدكتورة ليلي البرادعي وزوجها ووزير التضامن تنعيها

وفاة الدكتورة ليلى البرادعي وزوجها.. ووزيرة التضامن تنعاها

بعد وفاة سليمان عيد.. هذه العلامات تشير إلى إصابتك بأزمة قلبية وشيكة

بعد وفاة سليمان عيد.. هذه العلامات تشير إلى إصابتك بأزمة قلبية وشيكة

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

ترشيحاتنا

حفصة رزقى

الأولى سبب المشاكل والتانية مش خرابة بيوت.. حفصة رزقى دعمت زوجها بامرأة ثالثة

الفنان سليمان عيد

رحيل فارس الكوميديا.. وداعا الفنان سليمان عيد

أحمد السقا

كسر وجهه.. الحقيقة الكاملة وراء إصابة أحمد السقا بسبب الحصان

بالصور

مفاجأة لا تصدق.. ماذا يحدث عند نقع فسيخ شم النسيم في الخل والليمون؟

ماذا يحدث عند نقع الفسيخ في الخل والليمون قبل تناوله؟
ماذا يحدث عند نقع الفسيخ في الخل والليمون قبل تناوله؟
ماذا يحدث عند نقع الفسيخ في الخل والليمون قبل تناوله؟

احذر الجلوس الطويل في الحمام.. عادة يومية تُعرضك للخطر

الحمام
الحمام
الحمام

أكلات تناسب شم النسيم .. بدائل مبتكرة للفسيخ والرنجة والبيض

كريب
كريب
كريب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 إبريل 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 إبريل 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 إبريل 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 إبريل 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

فيديو

بـ لبن اتقفل ليه

قصة أزمة محلات بـ لبن.. مفاجأت بالجملة وراء قرارات إغلاق فروع السلسلة

حفصة رزقى

الأولى سبب المشاكل والتانية مش خرابة بيوت.. حفصة رزقى دعمت زوجها بامرأة ثالثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد