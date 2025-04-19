مفاجأة لا تصدق.. ماذا يحدث عند نقع فسيخ شم النسيم في الخل والليمون؟

لم يفصلنا عن شم النسيم سوى أيام قليلة، ويُعد الفسيخ من أبرز الأكلات الشعبية التي تحتل مكانة خاصة في احتفالات شم النسيم، إذ يرتبط بطقوس موروثة توارثتها الأجيال، وأنه من أهم الأصناف على المائدة المصرية في شم النسيم.

ورغم التحذيرات المتكررة من مخاطره الصحية، فإن محبيه لا يستطيعون الاستغناء عنه، مما يطرح سؤالًا مهمًا هل هناك طريقة لتقليل ضرره؟

لماذا يجب نقع الفسيخ في الخل؟

الإجابة جاءت على لسان الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، حيث كشف عن أهم النصائح لتقليل المخاطر الصحية لتناول الفسيخ.

لماذا يجب نقع الفسيخ في الخل؟

وأوضح شمس، إن نقع الفسيخ في الخل والليمون مهم جدا لمدة لا تقل عن ساعتين وذلك من أجل الخطوات الوقائية الهامة، حيث يساعد على التخلص من البكتيريا والجراثيم التي قد تكون كامنة في الفسيخ بسبب طرق التحضير والتخزين.

لماذا يجب نقع الفسيخ في الخل؟

تقليل نمو الفطريات، وبالتالي خفض فرص الإصابة بالتسمم الغذائي.

تخفيف الرائحة النفاذة التي تميز الفسيخ، مما يجعله أسهل في التناول.

تطهيره من السموم الناتجة عن عملية التخليل المطوّلة.

مخاطر الفسيخ الصحية ما لا يخبرك به عشاقه

بالرغم من شعبية محبة الفسيخ الكبيرة، إلا أن تناوله بدون حذر قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خصوصًا لمن يعانون من أمراض مزمنة.

لماذا يجب نقع الفسيخ في الخل؟

الفسيخ وصحة القلب

يحتوي الفسيخ على كميات كبيرة جدًا من الملح، الأمر الذي يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مع زيادة ضغط الدم، مما يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية يُنصحون بتجنبه تمامًا أو تناوله بكميات ضئيلة للغاية.

الفسيخ وضغط الدم

لماذا يجب نقع الفسيخ في الخل؟

الإفراط في تناول الفسيخ يشكل تهديدًا مباشرًا لمستوى ضغط الدم، إذ يمكن أن يؤدي إلى:

ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد

الصداع والدوخة

زيادة فرص الإصابة بالسكتة الدماغية

تأثير سلبي على وظائف المخ

الفسيخ والجهاز الهضمي

هل تعلم أن من أكثر الأعراض شيوعًا بعد تناول الفسيخ هي اضطرابات المعدة، خاصةً إذا لم يكن مُعدًا بطريقة صحية. ومن أبرز هذه الأعراض:

الإسهال

القيء والغثيان

التسمم الغذائي، نتيجة نمو البكتيريا والسموم في الفسيخ غير النظيف أو المخزن بطريقة غير صحيحة.