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طرق طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طرق طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم.. صور

طرق طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم
طرق طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم
أسماء عبد الحفيظ

طرق طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم، لم يتبقي على شم النسيم سواء أيام قليلة ويعتبر شم النسيم من أجمل المناسبات اللي ينتظرها الجميع من الكبار والصغيرين في مصر كل سنة، ومن أهم تقاليده تلوين البيض، وهي عادة قديمة من أيام الفراعنة.

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وإذا كنت من هواة تلوين البيض وتتسائلين عن أفضل الطرق الأمنة لأطفالك أليك ألوان طبيعية من مطبخك تعطيكي طرق مضمونة بدون أضرار .

تقدم خبيرة الأقتصاد المنزلى هبه محمد طرق طبيعية لتلوين البيض فى شم النسيم.

 الخطوة الأولى: تجهيز البيض

قبل البدء في تلوين البيض، من المهم تحضيره بشكل صحيح لضمان نتيجة مثالية:

قومي بسلق البيض جيدًا لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة.

بعد السلق، ضعي البيض في ماء بارد حتى يبرد تمامًا، مما يسهل تقشيره لاحقًا إذا رغبتِ في تناوله.

يُفضل استخدام البيض الأبيض لأن الألوان الطبيعية تظهر عليه بشكل أوضح من البيض البني.

وصفات تلوين طبيعية للبيض

 وصفات تلوين طبيعية للبيض

إليك مجموعة من الألوان الطبيعية التي يمكن الحصول عليها باستخدام مكونات بسيطة من مطبخك:

 اللون الأحمر أو الوردي
المكوّن: البنجر (الشمندر)
الطريقة:
قطّعي البنجر إلى شرائح واغليه في كوبين من الماء مع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
اتركي المزيج ليبرد تمامًا، ثم انقعي فيه البيض المسلوق من ساعة إلى ليلة كاملة.
النتيجة: لون وردي جميل أو أحمر خفيف حسب مدة النقع.

 اللون الأزرق الفاتح أو البنفسجي

وصفات تلوين طبيعية للبيض


المكوّن: الكرنب الأحمر (الملفوف البنفسجي)
الطريقة:
قطّعي الكرنب إلى قطع صغيرة، واغليه في ماء مع ملعقتين من الخل لمدة 15 دقيقة.
صفّي الماء واتركيه ليبرد، ثم انقعي فيه البيض.
النتيجة: لون أزرق أو بنفسجي مميز، خاصةً إذا تُرك البيض منقوعًا لفترة طويلة.

اللون الأخضر الفاتح
المكوّن: السبانخ
الطريقة:
اغلي حفنة من السبانخ في مقدار من الماء مع ملعقة من الخل.
بعد أن يبرد الماء، انقعي فيه البيض.
النتيجة: لون أخضر طبيعي وخفيف.

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اللون البرتقالي أو البني
المكوّن: قشر البصل (الأحمر أو الأصفر)
الطريقة:
اجمعي كمية مناسبة من قشور البصل واغليها في الماء مع إضافة ملعقة أو أكثر من الخل.
كلما زادت كمية القشور، أصبح اللون أغمق.
النتيجة: لون دافئ يتدرج بين البرتقالي والنحاسي.

اللون الأصفر الزاهي
المكوّن: الكركم
الطريقة:
في وعاء، اغلي كوبين من الماء مع ملعقتين كبيرتين من الكركم وملعقة من الخل.
اتركي الخليط يبرد، ثم ضعي فيه البيض المسلوق.
النتيجة: لون أصفر ذهبي دافئ يفتح الشهية.

نصائح مهمة لنجاح تلوين البيض

استخدام الخل في كل وصفة ضروري، لأنه يساعد على تثبيت اللون على قشرة البيض.

كلما زادت مدة النقع، أصبح اللون أغمق وثابتًا أكثر.

بعد تلوين البيض، ضعيه ليجف على ورق مطبخ أو فوطة نظيفة.

للحصول على لمعة جميلة، امسحي البيض بعد جفافه بقطنة مبللة بنقطة صغيرة من الزيت النباتي.

يمكنك استخدام شريط لاصق أو شمع لرسم أشكال أو حروف قبل التلوين، فتظهر كأنها مطبوعة على البيضة بعد إزالة الشريط أو الشمع.

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أفكار إضافية ممتعة للأطفال

خصصي وقتًا مع الأطفال لتحضير الألوان بأنفسهم، ودعيهم يختارون المكونات التي يفضلونها.

شجعيهم على عمل مسابقة لأجمل بيضة ملوّنة، مما يعزز روح الإبداع والمرح.

شم النسيم البيض تلوين البيض طرق طبيعية لتلوين البيض نصائح مهمة لنجاح تلوين البيض

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طرق طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم.. صور

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