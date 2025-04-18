استعدادات مكثفة بأسوان لاستقبال أعياد شم النسيم والقيامة المجيد .. شاهد

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة موسعة بشوارع وميادين زهرة الجنوب ، رافقه فيها اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة والاستعدادات المكثفة التى تشهدها محافظة أسوان لاستقبال احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم .

تفقد المحافظ خلالها محيط الكنائس وعدداً من الشوارع الرئيسية لمتابعة حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والتأكد من الجاهزية الكاملة لتأمين الإحتفالات وإظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق ، كما اطمأن المحافظ على سلامة المعروضات من الأسماك المملحة " الفسيخ " وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

شم النسيم

ووجه الدكتور إسماعيل كمال الأجهزة التنفيذية بالعمل بكامل طاقتها لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين ، خاصة فى محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها حيث جار رفع الإشغالات وتنظيم حملات مكثفة للنظافة تشمل غسيل الأرصفة وتجميل الشوارع ، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة مع تغطية أى وصلات للمرافق العامة حفاظًا على سلامة الأرواح .

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن ومدير الحدائق بفتح جميع المتنزهات والحدائق العامة أمام المواطنين خلال إحتفالات شم النسيم، مع التشديد على تكثيف التواجد الأمني والخدمى فى الشوارع ، وهو الذى يتوازى مع المتابعة المستمرة من مركز اليطرة لتوفير الفرق الفنية من قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى للتدخل السريع عند أى طوارئ ، بالإضافة إلى تجهيز العيادات الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف أمام الكنائس تحسبًا لأى حالة طبية طارئة ، وذلك فى إطار الحرص على راحة المواطنين وسلامتهم .

وأشار محافظ أسوان الى أنه تم التأكيد على جميع القيادات التنفيذية برفع درجة الإستعداد القصوى على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال الأعياد ، مؤكداً على استمرار المتابعة الميدانية لحين انتهاء الاحتفالات فى أجواء يسودها النظام والانضباط والمحبة بين أبناء الوطن الواحد .