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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادات مكثفة بأسوان لاستقبال أعياد شم النسيم والقيامة المجيد .. شاهد

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة موسعة بشوارع وميادين زهرة الجنوب ، رافقه فيها اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة والاستعدادات المكثفة التى تشهدها محافظة أسوان لاستقبال احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم .

تفقد المحافظ خلالها محيط الكنائس وعدداً من الشوارع الرئيسية لمتابعة حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والتأكد من الجاهزية الكاملة لتأمين الإحتفالات وإظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق ، كما اطمأن المحافظ على سلامة المعروضات من الأسماك المملحة " الفسيخ " وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

شم النسيم

ووجه الدكتور إسماعيل كمال الأجهزة التنفيذية بالعمل بكامل طاقتها لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين ، خاصة فى محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها حيث جار رفع الإشغالات وتنظيم حملات مكثفة للنظافة تشمل غسيل الأرصفة وتجميل الشوارع ، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة مع تغطية أى وصلات للمرافق العامة  حفاظًا على سلامة الأرواح .

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن ومدير الحدائق  بفتح جميع المتنزهات والحدائق العامة أمام المواطنين خلال إحتفالات شم النسيم، مع التشديد على تكثيف التواجد الأمني والخدمى فى الشوارع ، وهو الذى يتوازى مع المتابعة المستمرة من مركز اليطرة لتوفير الفرق الفنية من قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى للتدخل السريع عند أى طوارئ ، بالإضافة إلى تجهيز العيادات الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف أمام الكنائس تحسبًا لأى حالة طبية طارئة ، وذلك فى إطار الحرص على راحة المواطنين وسلامتهم .

وأشار محافظ أسوان الى أنه تم التأكيد على جميع القيادات التنفيذية برفع درجة الإستعداد القصوى على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال الأعياد ، مؤكداً على استمرار المتابعة الميدانية لحين انتهاء الاحتفالات فى أجواء يسودها النظام والانضباط والمحبة بين أبناء الوطن الواحد .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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