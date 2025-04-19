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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس
عبد الرحمن محمد

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب الأزهري عن خالص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الإخوة الأقباط بهذه المناسبة، داعيًا الله -تعالى- أن يعيدها على قداسته بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب مصر العظيم بمزيد من المحبة والوئام، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء، ويزيده أمنًا واستقرارًا وتقدمًا.

وأكد وزير الأوقاف أن أعياد شركاء الوطن تُمثل فرصة جديدة لتعزيز روح الأخوة الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري في نسيج واحد لا يتجزأ، تحت راية المواطنة الصادقة والانتماء الأصيل.

وفي السياق نفسه هنَّأ فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، البابا ‏تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ بمناسبة عيد القيامة.‏ 

وأعرب شيخ الأزهر عن تهنئته وتمنياته الطَّيبة لجميع الإخوة المسيحيين، مؤكدًا فضيلته أنَّ ‏هذه المناسبات فرصةٌ طيبةٌ لتجديد أواصر الأخوَّة والألفة والمحبة بين أبناء الوطن، وتأكيد قوة النسيج الوطني المصري.  

وزير الأوقاف البابا تواضروس عيد القيامة المجيد

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