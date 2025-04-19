ياسمين عز تشعل مواقع التواصل بتصريحاتها الجريئة عن العلاقات والخطوبة

أثارت الإعلامية ياسمين عز جدلًا واسعًا خلال حلقتها الجديدة من برنامج "كلام الناس" الذي يُعرض عبر شاشة MBC مصر، بعد أن أدلت بتصريحات مثيرة حول العلاقات العاطفية والخطوبة، معتبرة أن النقاش حول "العلاقات الصحية" ترف لم يعد مناسبًا للواقع الحالي.

المؤشر الحقيقي لها راحة الجهاز العصبي وليس الهضمي

قالت ياسمين عز، في سياق حديثها للفتيات: "بلاش تسألي العلاقة صحية ولا لا.. هو حد لاقي يتجوز أصلاً؟"، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار الذهب جعلت فكرة الزواج أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

وتطرقت الإعلامية ياسمين عز، بطريقتها الساخرة المعتادة إلى مطالب بعض الفتيات بخطوبة تتضمن هدايا باهظة مثل الهواتف الحديثة، قائلة: "أول ما تتخطبي فجأة موبايلك بيبوظ! ولو خطيبك عرض يشتريلك موبايل حنين، تقولي عايزة أبو تفاحة!".

كما أوضحت ياسمين عز، وجهة نظرها في ما يُعرف بـ"العلاقة الصحية"، حيث اعتبرت أن المؤشر الحقيقي لها هو راحة الجهاز العصبي وليس الهضمي، قائلة: "لو مش قادرة تنامي، وبتتعصبي من أقل شيء، اعرفي إن العلاقة دي مرهقة نفسياً".

وفي نهاية حديثها، طالبت الفتيات بالتوقف عن التدخل في علاقات الآخرين، مشددة على أن كل شخص أدرى بتفاصيل حياته.

يُذكر أن ياسمين عز، سبق وأثارت الجدل بتصريحات أخرى عن الطلاق والميراث، لكنها تراجعت عنها لاحقاً، مؤكدة احترامها للرجال الجيدين.