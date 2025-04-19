قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء هدفين وانفراد ضائع.. بيراميدز يتعادل مع أورلاندو ويسعى للثأر بالقاهرة
إنجاز كبير.. أحمد موسى: صورنا حلقتين في سانت كاترين
لا علاقة له بالذكورة والأنوثة .. تعرف على نظام توزيع الميراث في الإسلام
إعلام إسرائيلى: حكومة نتنياهو ترفض صفقة شاملة لتحرير المحتجزين
ياسمين عز تشعل مواقع التواصل بتصريحاتها الجريئة عن العلاقات والخطوبة
أول رد فعل من وزير الرياضة على إصابة فريال أشرف
متخصصة: قدماء المصريين احتفلوا بـ 162 مناسبة ليس من بينها شم النسيم
بعد جدل سعد الدين الهلالي.. القانون يحسم توزيع الميراث دون خروج على الثوابت
هل غدًا الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة؟.. الحكومة تعلن مفاجأة
سعر الدولار اليوم 19-4-2025
أرخص أماكن الخروج في شم النسيم 2025 بالقاهرة والجيزة
بالحجاب داخل المسجد .. أحدث ظهور لجورجينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين عز تشعل مواقع التواصل بتصريحاتها الجريئة عن العلاقات والخطوبة

ياسمين عز
ياسمين عز
عادل نصار

أثارت الإعلامية ياسمين عز جدلًا واسعًا خلال حلقتها الجديدة من برنامج "كلام الناس" الذي يُعرض عبر شاشة MBC مصر، بعد أن أدلت بتصريحات مثيرة حول العلاقات العاطفية والخطوبة، معتبرة أن النقاش حول "العلاقات الصحية" ترف لم يعد مناسبًا للواقع الحالي.

المؤشر الحقيقي لها راحة الجهاز العصبي وليس الهضمي

قالت ياسمين عز، في سياق حديثها للفتيات: "بلاش تسألي العلاقة صحية ولا لا.. هو حد لاقي يتجوز أصلاً؟"، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار الذهب جعلت فكرة الزواج أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

وتطرقت الإعلامية ياسمين عز، بطريقتها الساخرة المعتادة إلى مطالب بعض الفتيات بخطوبة تتضمن هدايا باهظة مثل الهواتف الحديثة، قائلة: "أول ما تتخطبي فجأة موبايلك بيبوظ! ولو خطيبك عرض يشتريلك موبايل حنين، تقولي عايزة أبو تفاحة!".

كما أوضحت ياسمين عز، وجهة نظرها في ما يُعرف بـ"العلاقة الصحية"، حيث اعتبرت أن المؤشر الحقيقي لها هو راحة الجهاز العصبي وليس الهضمي، قائلة: "لو مش قادرة تنامي، وبتتعصبي من أقل شيء، اعرفي إن العلاقة دي مرهقة نفسياً".

وفي نهاية حديثها، طالبت الفتيات بالتوقف عن التدخل في علاقات الآخرين، مشددة على أن كل شخص أدرى بتفاصيل حياته. 

يُذكر أن ياسمين عز، سبق وأثارت الجدل بتصريحات أخرى عن الطلاق والميراث، لكنها تراجعت عنها لاحقاً، مؤكدة احترامها للرجال الجيدين.

ياسمين عز كلام الناس الإعلامية ياسمين عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زراعة النخيل

سقوط عصابة الصدقات وشيوخ الكومبارس.. محمد أبو بكر بح صوتنا ولا مجيب

صورة أرشيفية

وفاة وكيل نيابة في إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بالشرقية

عباس شومان

شومان يوضح حكم كتابة الرجل أمواله لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث

الاستاذ محمد ابو فرو

كان مع أخته.. أسرة المتهم بقتل معلم في المنوفية تنفي واقعة الوضع المخل

سليمان عيد وحمدي الميرغني

وفاة سليمان عيد.. أعرف صلة القرابة بينه وحمدي الميرغني

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بعد قفزات تاريخية.. هل حان وقت الشراء؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بعد قفزات تاريخية.. هل حان وقت الشراء؟

ظهور "النور المقدس" من قبر المسيح

ظهور النور المقدس من قبر المسيح بمدينة القدس المحتلة| صور

زيزو

بركاتك ياعم زيزو.. تعليق مثير من الدردير علي مباراة الأهلى وصن داونز

ترشيحاتنا

سكرتير عام بني سويف

السكرتير العام لبني سويف يبحث سير العمل بملف التصالح وتذليل المعوقات

حريق

السيطرة على حريق شب فى مطعم كشرى بالعبور

التامين الصحي ببني سويف

التأمين الصحي ببني سويف ينظم يوما علميا للتوعية بمخاطر النزيف الدموي

بالصور

أبرزهم ميمي جمال وادوارد .. نجوم الفن يؤدون واجب العزاء فى الراحل سليمان عيد

ميمي جمال
ميمي جمال
ميمي جمال

بحشوات مختلفة.. طريقة عمل الدوناتس للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الدوناتس بحشوات مختلفة
طريقة عمل الدوناتس بحشوات مختلفة
طريقة عمل الدوناتس بحشوات مختلفة

بالحجاب داخل المسجد .. أحدث ظهور لجورجينا

جورجينا
جورجينا
جورجينا

حمدي الميرغني يستقبل عزاء خاله سليمان عيد

عزاء سليمان عيد
عزاء سليمان عيد
عزاء سليمان عيد

فيديو

بحليب

يقفل بلبن يفتح بحليب.. حكاية محل جديد ظهر في السوق

مؤمن عادل مؤسس بـ لبن

مؤمن عادل دكتور بيطري صنع امبراطورية رز بلبن .. حكاية مؤسس سلسلة مطاعم بـ لبن

سليمان عيد

اللحظات الأخيرة في حياة سليمان عيد| ماذا حدث قبل الوفاة بـ19 ساعة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد أبو الفضل بدران

د. محمد أبوالفضل بدران يكتب: لماذا تشوّه المرأةُ نفسها؟

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

المزيد