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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات الحالة الصحية لـ فريال أشرف بعد إصابتها بالدوري العالمي

فريال أشرف
فريال أشرف
عمرو الحلواني

كشف مراد عاصم رئيس جهاز الفرق القومية الكاراتيه  والمنتخبات باتحاد الكاراتيه، تفاصيل الإصابة التى تعرضت لها فريال أشرف لاعبة المنتخب خلال مشاركتها فى منافسات بطولة الدورى العالمى التى تقام بالقاهرة وتختتم منافساتها غدا الأحد.

قال عاصم إن اللاعبة تعرضت للإصابة خلال المباراة ، وتم تشخيص الإصابة بكدمة فى الحوض وانها لم تفقد الوعى مثلما تردد. 

و لن تستطيع اللاعبة استكمال المنافسات فى ظل الإصابة التى عانت منها والمقرر أن تستغرق عدة أيام ، وفقا للبرنامج الطبى والعلاجى الذى ستخضع له.


تقام البطولة بمشاركة 67 دولة بإجمالى 384 لاعبا ولاعبة حيث تواجد في أول أيام البطولة رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوي.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشارك فى المنافسات كلا من عبدالله ممدوح، عبدالله هشام، عمرو علاء،  زياد على، يوسف عماد، ادم الليثى، على الصاوى ، طه طارق، الحسن محمد ، حازم محمد، عادل عمارة ، وعمر أشرف على مستوى اللاعبين.

وعلى مستوى اللاعبات تشارك كل من فريال اشرف ، جنى على، نورسين على ، ريماس عاصى، ميرنا عطية، سلمى حسن، حبيبة حلمى، هدير هندى، اية هشام، جنى خميس، حبيبة موسى، ريم سلامة، رحمة طلبة، احلام حمدى.

وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعباً في التصنيف الدولي بكل وزن، كما تمنح البطولة نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.

فريال أشرف الكاراتيه منافسات الكاراتيه

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