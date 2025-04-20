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أحمد موسى عن أزمة بلبن: كلوا عيش بس مش على حساب الصحة.. متحدث الحكومة: نسعى لخفض الدين الخارجى بنسبة 80% | أخبار التوك شو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى عن أزمة بلبن: كلوا عيش بس مش على حساب الصحة.. متحدث الحكومة: نسعى لخفض الدين الخارجى بنسبة 80% | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أحمد موسى عن أزمة بلبن: كلوا عيش بس مش على حساب الصحة
علق الإعلامي أحمد موسى،  على إغلاق محلات بلبن ووهمي وكرم الشام بقرار من هيئة سلامة الغذاء.

المالية: دعم الطاقة مستمر في موازنة العام الجديد
كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الدين العام لا يزال مرتفعًا رغم أن هناك أداء جيد ومن المستهدف خفض الدين في الموازنة الجديدة.


مكافحة الإدمان: لا نحلل عشوائيا للمخدرات لفئات الشعب
أكد عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إننا نقوم بإجراء التحاليل وفقا للقانون والذي يستهدف العاملين في المؤسسات الحكومية والمرافق ذات النفع العام .


122 منشأة غير مرخصة.. الصحة تكشف مفاجأة مدوية عن أزمة محلات بلبن
أكد  الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك هيئات وأجهزة رقابية مسؤولة عن الصحة العامة للمواطنين.


المالية: 160 مليار جنيه دعم السلع التموينية في الموازنة المقبلة
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه هناك سعي لتواجد افضل استخدام للموارد ويكون الانفاق اكثر كفاءة وفعالية ويؤثر إيجابيا على المواطن .


ياسمين عز تتراجع عن طلبها حصول المرأة على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق
في حلقة سابقة، من برنامج "كلام الناس"، فتحت الإعلامية ياسمين عز الباب أمام موجة من النقاشات بعد أن وجهت انتقادات لاذعة لبعض الممارسات في العلاقات العاطفية، ثم عادت لتتراجع عن مواقف سابقة أثارت ضجة مجتمعية.


أمين الفتوى: من حق صاحب الممتلكات كتابة الميراث لمن يشاء حتى لو لجيرانه
كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم كتابة الأب كامل التركة لبناته، مؤكدا أن الاختلاف على  الميراث مشكلة مجتمعية قائمة.


وزيرة فلسطينية: يجب وقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات لأهالي غزة
قالت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الدولة لشؤون خارجية فلسطين، إن رسائلنا كانت واضحة بشأن الإبادات الجماعية التي تحدث بحق المدنيين، موضحة أنه لابد من وقف حرب الإبادة وأهمية إدخال المساعدات لأهالي قطاع غزة، وأهمية إجاد مسار سياسي والمضي قدمًا في مسار حل الدولتين.


متحدث الحكومة: نسعى لخفض الدين الخارجى بنسبة 80%
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء عن أبرز المجالات التي حققت أرقاما جيدة في التصدير للخارج.


مدربة تعدد الزوجات | مفيدة شيحة تنفعل على الهواء
خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، فقرة للحديث عن واقعة أثارت دهشة واستفزاز عدد كبير من النساء، بعدما ظهرت سيدة تُدعى حفصة رزقي على مواقع التواصل الاجتماعي تُعرف نفسها بأنها "مدربة تعدد الزوجات"، وتقدم كورسات تساعد الزوجات على تقبّل فكرة وجود "ضرة".

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