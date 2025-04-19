وزيرة فلسطينية: يجب وقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات لأهالي غزة

قالت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الدولة لشؤون خارجية فلسطين، إن رسائلنا كانت واضحة بشأن الإبادات الجماعية التي تحدث بحق المدنيين، موضحة أنه لابد من وقف حرب الإبادة وأهمية إدخال المساعدات لأهالي قطاع غزة، وأهمية إجاد مسار سياسي والمضي قدمًا في مسار حل الدولتين.

وأوضحت شاهين، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المساعدات الإنسانية الضرورية في الوقت الحاضر والقانون الدولي والإلتزام والاحتكام لهذا القانون الدولي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي اعلن عن تقديم مساعدات بقيمة 1.6 مليار يورو للفلسطينيين مع تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ لتعزيز السلطة الفلسطينية.

وتابعت : «المواقف الأوروبية داعمة بشكل عام ومنها دعم إلى حد كبير، ما نريد أن نرى وبشكل موازي للتمويل هو إجراءات على الأرض التي تستطيع أن تأخذها دول المختلفة البعض منها أخذ تلك الإجراءات ولكن نريد أن اجراءات أكبر وأعمق لردع جيش الاحتلال وعودة دولة فلسطين».