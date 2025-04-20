قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعترف بمسؤوليته عن مقتل 15 مسعفًا في غزة ويقر بـ"إخفاقات مهنية
الأندية الشعبية تحذر من عواقب تعديلات قانون الرياضة وتطالب بحوار مجتمعي
عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم في مصر
حتى لو خسرنا دوري الأبطال.. الشاطر يرفض رحيل كولر عن الأهلي
حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.. أمين الإفتاء يكشف
شوبير: الخطيب تعامل مع أكرم توفيق باحترافيه.. تفاصيل
محمود طه يضيف ذهبية جديدة لمصر في الدوري العالمي للكاراتيه
ثقبان بالامعاء يصبان سوائل خارج البطن.. طبيب يستغيث والصحة تستجيب
محظورات الإحرام العامة.. أخطاء متكررة احذر الوقوع فيها عند أداء الحج
صفعة للزمالك| 5 مدربين مرشحين لخلافة كولر في الأهلي.. وهذا الثلاثي الأقرب
توجيه عاجل من وزير الصحة بنقله لمعهد ناصر.. تفاصيل حالة الطبيب محمد حسين
‏الكرملين: بوتين لم يصدر أمرا بتمديد هدنة عيد الفصح في أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: الخطيب تعامل مع أكرم توفيق باحترافيه.. تفاصيل

الخطيب
الخطيب
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالاحترافية التي تعامل بها الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع لاعب الفريق أكرم توفيق، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر إذاعة: أكرم توفيق يُعد نموذجًا في الالتزام والانضباط، مشيرًا إلى أن هناك موقفًا مميزًا حدث مؤخرًا يعكس طريقة تعامل الخطيب الاحترافية مع اللاعب.

وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلتقى الأهلي مع صن داونز يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، على استاد القاهرة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة؛ من أجل حسم تأهله إلى المباراة النهائية.

يشار إلى أن الأهلي خاض مباراة أمس بتشكيل ضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، ومحمد هاني، وفي الوسط مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، بينما قاد الهجوم جراديشار.

شوبير تصريحات شوبير اكرم توفيق الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 أيام إجازة في أسبوع واحد.. الحكومة تبشر الموظفين والطلاب

3 أيام إجازة في أسبوع واحد بقرار حكومي.. بشرى سارة للموظفين والطلاب

شهادات الادخار

بعد أول خفض للفائدة منذ 5 سنوات.. مصير شهادات الادخار أعلى عائد في البنوك

الدكتور محمد فياض

70 يوما في كرب.. قصة مرض الدكتور محمد فياض أوجعت رواد فيسبوك

أسعار الدواجن - أرشيفية

هبوط في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البانيه الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوجه باستبدال رسوم الجهات والهيئات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح

دولار أمريكي

رسميا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

سليمان عيد وابنه عبد الرحمن

قلبي موجوع.. منشور مبكي من ابن الراحل سليمان عيد

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

لجنة إسكان الصحفيين تؤكد استمرار مشروع مدينة أكتوبر وتحدد خطوات استكماله

متحف إيمحتب

ذكرى مرور 19عاما على افتتاح متحف إيمحتب .. محطات في قلب التاريخ

الدكتور محمد فياض

70 يوما في كرب.. قصة مرض الدكتور محمد فياض أوجعت رواد فيسبوك

بالصور

الوقوع في حب الذكاء الاصطناعي وارد .. دراسة علمية تحذر

الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية
الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية
الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية

محافظ الشرقية يزور الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمبادرة (عيون أطفالنا.. مستقبلنا)

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس للتهنئة بعيد القيامة المجيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

سناء منصور وزوجها الراحل

قبل وفاته.. ما الرسالة الذى وجهها زوج الإعلامية سناء منصور لها

جمال صالح

تعب من الوحدة.. فنان شهير يقرر الإقامة بدار المسنين| الحكاية كاملة

علي غزلان وفـرح شعبان اتطلقوا

بعد 3 سنين جواز وطفل .. علي غزلان وفـرح شعبان اتطلقوا تاني

أحمد داش - روبي

بيقلد روبي.. موقف طريف لـ أحمد داش ورد فعل مفاجئ للفنانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد