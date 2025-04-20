شوبير: الخطيب تعامل مع أكرم توفيق باحترافيه.. تفاصيل

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالاحترافية التي تعامل بها الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع لاعب الفريق أكرم توفيق، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر إذاعة: أكرم توفيق يُعد نموذجًا في الالتزام والانضباط، مشيرًا إلى أن هناك موقفًا مميزًا حدث مؤخرًا يعكس طريقة تعامل الخطيب الاحترافية مع اللاعب.

وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلتقى الأهلي مع صن داونز يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، على استاد القاهرة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة؛ من أجل حسم تأهله إلى المباراة النهائية.

يشار إلى أن الأهلي خاض مباراة أمس بتشكيل ضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، ومحمد هاني، وفي الوسط مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، بينما قاد الهجوم جراديشار.