مصايف الإسكندرية: رفع الرايات الخضراء وسط نسب إقبال متوسطة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، أن شواطئ المحافظة سجلت في الساعات الأولى من شم النسيم، إقبالاً متوسطا من المصطافين والرواد.

نسب الإقبال 25% بشواطئ القطاع الشرقي

وأشارت الإدارة في بيان اليوم، أن شواطئ المحافظة سجلت منذ بداية اليوم إقبالا متوسطا في نسب الإشغال حيث ومع الساعات الأولى من صباح اليوم، كانت نسب إشغال شواطئ القطاع الشرقي نحو 25%، والقطاع الغربي بنسب 15%.

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وقد أعلنت الإدارة صباح اليوم، ان اغلب شواطئ المحافظة رفعت الرايات الخضراء باستثناء بعض الشواطئ غربي المحافظة، وسط إقبال متوسط من المصطافين والرواد حتى الآن في أغلب شواطئ المحافظة.

وطالبت الادارة رواد الشواطئ بالحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقاؤها فى المكان المخصص، وعدم الانصياع لاستغلال العمال ودفع إكراميات.

ألوان رايات البحر

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.



