البيت الأبيض يبحث عن وزير دفاع جديد بعد فضيحة سيجنال

كشف الراديو الوطني العام الأمريكي اليوم الاثنين أن البيت الأبيض بدأ البحث عن وزير دفاع جديد بدلا من الوزير الحالي بيت هيجسيث، بعد الأزمة الأخيرة التي أثيرت على إثر تسريبه معلومات سرية وعسكرية عبر تطبيق سيجنال.

وزير الدفاع الأمريكي



وأشار الراديو الوطني الأمريكي إلى أنه نقل هذه المعلومة عن مسئول أمريكي غير مخول بالبحث علنا في هذا الأمر.



يأتي هذا في الوقت الذي لا يزال فيه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث غارقًا في الجدل.



في الأسابيع القليلة الماضية، غادر أربعة من كبار مستشاري هيجسيث منصبه فجأة، واتُهم بعضهم بتسريب معلومات وقد أصدروا جميعًا تصريحات عامة تشير إلى وجود صراعات داخلية داخل وزارة الدفاع الأمريكية.

فضيحة سيجنال

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعرب البيت الأبيض عن دعمه لوزير الدفاع الأمريكي، وأعرب عن ذلك، في ظلّ كشف جديد عن محادثة عبر تطبيق سيجنال، شارك من خلالها تفاصيل عسكرية حساسة في محادثة أخرى عبر التطبيق، وهذه المرة مع زوجته وشقيقه.

ولم ينفِ البيت الأبيض ولا هيجسيث مشاركته هذه التفاصيل في محادثة ثانية، وألقوا باللوم على من وصفوهم بالموظفين الساخطين ووسائل الإعلام، زاعمين عدم مشاركة أي معلومات سرية.

وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض يوم الاثنين: "يدعم الرئيس ترامب بقوة الوزير هيجسيث، الذي يقوم بعملٍ رائع في قيادة البنتاجون، وهذا ما يحدث عندما يعمل البنتاجون بأكمله ضدك، ويعمل ضد التغيير الهائل الذي تحاول تحقيقه".

ترامب يدافع عن هيجسيث

كان موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدف إلى الصمود، على الأقل في الوقت الحالي، في وجه مطالب الديمقراطيين بإقالة هيجسيث في ظل الاضطرابات التي يشهدها البنتاجون.

ويأتي ذلك بعد الكشف الشهر الماضي عن مشاركته في محادثة عبر تطبيق سيجنال مع كبار قادة إدارة ترامب، والتي تم خلالها تبادل تفاصيل حول الغارة الجوية العسكرية ضد الحوثيين في اليمن.