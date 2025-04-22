عضو حزب البتريوت الأوكراني: الرأي العام في أوكرانيا ضد الأمريكي بالوقف المشروط للحرب

قال الدكتور رامي أبو شمسية عضو البتريوت الأوكراني، إنّ الرأي العام في أوكرانيا يرفض بشكل قاطع الشروط التي فرضتها الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب مع روسيا.



وأضاف "أبو شمسية"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الأوكرانيين لا يوافقون على شروط تتيح لروسيا الاحتفاظ بالأراضي التي استولت عليها منذ عام 2014، مثل شبه جزيرة القرم، مؤكدًا، أن الشعب الأوكراني لا يقبل بأي تسوية تضر بمصالحهم أو تعطي شرعية لروسيا في أراضيهم.



وتابع، أن الإدارة الأمريكية، رغم دعمها العسكري لأوكرانيا، قد تتراجع عن موقفها وتقلص دعمها العسكري، وهو ما سيؤدي إلى تحديات كبيرة لأوكرانيا.



وذكر، أن أوكرانيا لم تعد تعتمد فقط على المساعدات الأمريكية، بل أصبحت قادرة على تصنيع أكثر من 40% من الأسلحة التي تحتاجها، مشددًا، على أن هذا ليس كافيًا في ظل الوضع العسكري الحالي.