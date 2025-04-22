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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. انقطاع مياه الشرب غدا عن قريتي براوة ومنشية الحج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قريتي براوة ومنشية الحج وتوابعهما التابعتين لمركز إهناسيا المدينة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2025/4/23 من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءاً نفس اليوم لمدة 8 ساعات.

وارجعت الشركة انقطاع الخدمة إلى وجود أعمال تطهير بالخزان الأرضي بمحطة مياه براوة بمركز اهناسيا.

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، منوهة بأنه سيتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في حالة الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .

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